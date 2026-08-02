Se sigue moviendo el ambiente

Contrario a lo que se necesita tranquilidad al tocar el tema AHMSA se mantiene el ambiente informativo sobre la situación de la quiebra y el proceso, pese a que en repetidas ocasiones se ha pedido que lo correcto es saber esperar, la realidad que los comentarios aparecen un día sí y al siguiente también.

Peo eso lo único que provoca es castillos en el aire para los ex trabajadores y por supuesto también para sus familias, el detalle es que llenos de problemas y al escuchar o leer que en determinada fecha van a recibir su liquidación, los puede empujar a solicita un crédito pensando en esas fechas.

Sin embargo, la venta no es cualquier cosa, al contrario es un problema muy serio que va a llevar su tiempo, no obstante a que hay quien dice que es pan comido, la realidad es otra incluso dicen los enterados que mientras la federación no se sume no hay manera de que le metan mano es decir dinero.

Claro que al decir lo anterior habrá quienes se molesten sobe todo aquellos que se encuentran desesperados que por diversas circunstancias siguen sin encontrar o buscar empleo, prefieren esperar que se les pague y eso en realidad a la larga les traerá serios problemas.

De que el problema social es fuerte, de eso no hay duda, simplemente es cuestión de recordar que decenas de matrimonios se disolvieron son diversas las circunstancias pero eso hace ver que ellos estaban pegados con un alfiler apenas terminó la racha del buen empleo y adiós.

Eso no se puede negar, hay decenas de casos, como también hay quienes se fueron de Monclova en busca de oportunidad de trabajo, tanto al interior del país como a los Estados Unidos, es un fenómeno que sigue pegando fuerte a la sociedad, y mientras no se arregle el tema AHMSA seguirá creciendo.

No hay duda cuando dicen que esto ya tocó fondo, que los matrimonios que se disolvieron ya concluyó al igual que trabajadores que se fueron de la región pero se puede pensar que seguirá, de eso no hay la menor duda, hay que ser honestos y entender que necesitan trabajar para sobrevivir.

En fin no hay duda que habrá quien diga que eso es falso, pero es cuestión de ver las estadísticas de migración, a eso se suma los que no han dicho que partieron pero de que es un serio problema social de eso no hay duda todo generado por el cierre de AHMSA, de eso no hay la menor duda.

Del lado social, para apoyar la economía familiar y proteger estudiantes sin condiciones para surtir su lista de útiles escolares y todo lo que requieren para sus estudios, la presidencia municipal programó el Mercadito regreso a Clase a celebrarse en la plaza principal.

El profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, dijo que este evento a realizarse los días 21 22 de agosto tendrá dos características, primero que los padres de familia se encuentren en condiciones de adquirir todo lo que sus hijos necesitan para el regreso a clases a precios bajos.

Dijo que esta manera el comerciante en este sector estarán en condiciones de aumentar sus ventas, el mercadito regreso a clase es oportunidad para que los padres compren todo en Frontera el principal atractivo serán los precios bajos, por debajo a como se comercializa de manera ordinaria.

"Ya visitamos todos los comercios donde venden artículos escolares y los invitamos a participar en el Mercadito, la instrucción de la presidenta municipal es que se tenga la participación del mayor número de comerciantes y favorecer a padres de familia por la competencia" señaló.

Nos leemos mañana..