Viudas y pensiones alimenticias incluidas en el pago a obreros

De acuerdo al proceso legal, las viudas de trabajadores que han fallecido desde la quiebra de Altos Hornos de México fueron incluidas en el manejo de la liquidación de sus esposos, también se proteger a menores que tienen pensión alimenticia de sus padres, dijo Ismael Lieja Escalante.

El dirigente del Sindicato Democrático Minero recordó que buen número de ex trabajadores al momento de su retiro firmaron convenio de pago, pero por la paralización de la siderúrgica, no lograron recibir su liquidación por fallecer, sus esposas podrán reclamar el pago, insistió.

Sobre los trabajadores que tienen pensión alimenticia dijo que también se incluyó el porcentaje ordenado por el juez y en cuanto la empresa se venda y empiece el proceso de liquidación las ex esposas van a recibir el pago pero fue claro al señalar que no será retroactivo.

"El juez que maneja el expediente de la quiebra será quien determine el mecanismo para que reciban su dinero, tanto las viudas como esposas que tienen pensión alimenticia, los menores hijos van a recibir lo que les corresponde, eso ya se tomó en cuenta al elaborar el finiquito" señaló.

Por otro lado, una salida más cómoda al problema de AHMSA es con la intervención del Gobierno Federal, que nacionalice la empresa e invite a empresarios privados participar formar un capital mixto ya con la presencia del gobierno por la millonaria deuda de la siderúrgica.

Rolando Marcelo Villarreal Cereceres, empresario dijo que el caso de es complicado por el pasivo laboral y la millonaria deuda, al Gobierno Federal, en esas condiciones lo correcto es sumar a las autoridades tienen mucho que hacer para estar en condiciones de conseguir la reapertura de la fuente de trabajo.

"No sé si sea con la nacionalización o cual sería el proceso pero de que es necesario que el Gobierno Federal se sume de eso no hay duda, porque la situación es complicada a pesar de los avances en la quiebra, no es cualquier cosa venderla empresa por lo complicado de los adeudos" subrayó.

El empresario indicó que la formación de un capital mixto gobierno- empresarios hará posible que se destrabe el problema, sobre todo aprovechar que si hay interés de inversionistas por participar en la subasta entonces es un punto que se debe tomar en cuenta, indicó.

En otro tema, por Hércules insisten que se sienten abandonados por completo porque pese que se publicó la lista de trabajadores que recibirán su liquidación, no tienen manera de accesar al expediente toda vez que es digital, los más viejos batallan para manejar la computadora.

"Creemos que la juez federal tiene que ordenar que un funcionario del juzgado llegue al mineral y con documentación en mano, informar la realidad, no sabemos si fuimos incluidos, la verdad nadie nos diez nada, estamos desesperados ante este silencio oficial" señalan los afectados.

Insisten que la información que recibieron es que no se les va a pagar lo que corresponde por sus años de antigüedad, que se hagan a la idea que el monto será muy bajo, eso ha levantado una serie de comentarios entre los pocos ex trabajadores que aún siguen en el mineral.

Coinciden que ya perdieron la esperanza de recuperar su fuente de trabajo porque se les dijo que dentro del plan de negocios no se contemplan las minas, en el caso de Hércules requieren una millonaria inversión para reactivar las operaciones y recuperar los empleos perdidos.

Nos leemos mañana..