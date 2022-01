La semana que hoy arranca será igual que al inicio de año, inquietud entre la sociedad al seguir sin freno la pandemia sanitaria, incluso entre trabajadores de 60 o más años de edad, dicen que lo mejor para ello es que les acepten el retiro voluntario y empezar sus trámites de pensión ante el IMSS.

En platica con obreros en ese segmento de edad, coinciden que no quieren los regresen a resguardo domiciliario, es mejor llegar a un buen acuerdo con la empresa en cuanto a la liquidación, incluso recuerdan que el año pasado firmaron para recibir su finiquito en cuando mucho un año.

Por ello dicen que buscarán a sus directivos sindicales y exponerles la petición que gestionen ante la empresa su salida, el retiro voluntario, ya no quieren regresar a reguardo como desde inicio de la pandemia, insisten que ya están cansado y prefieren disfrutar lo que les quede de vida en familia.

"Ojala y la directiva sindical nos escuche y atienda nuestra petición, ya estamos listos para el retiro, son más de 30 años de trabajar, así estamos todos los obreros de esa edad, creo que lo más correcto es retirarnos, tenemos disposición de hacer convenio de pago, pero que nos autoricen la salida" expresan los obreros.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este mensaje, muy adecuado en los tiempos actuales, hay roces entre matrimonios, ojala la lectura les ayude a reflexionar a entender que el matrimonio se encuentra por encima de cualquier circunstancia.

Cuando una persona se queja mucho, es un síntoma de que algo no anda bien en su entorno. El comportamiento de los seres humanos está en función de lo que tenemos y lo que percibimos en nuestra mente. La queja es la manifestación más común de la inconformidad y de la frustración de una persona.

Si una persona se queja demasiado es porque probablemente tiene muchas áreas de su vida en inconformidad. No necesariamente significa que tenga la razón, sino que está inconforme. Las diferencias entre el hombre y la mujer es una de las razones por las que las parejas discuten debido a que vemos las cosas de manera muy diferente.

El temperamento es un área que afecta mucho. Los temperamentos melancólicos y coléricos tienden a quejarse más frecuentemente que los otros. Las quejas más frecuentes de las mujeres son:

Sus esposos no les ayudan en los quehaceres de la casa y con la atención de los niños.

Sus esposos no arreglan cosas en la casa, pero si están listos a ayudar a sus amigos.

Sus esposos no las escuchan, no le ponen atención, ni les hablan lo suficiente. No tienen suficientes relaciones sexuales. Siempre les duele la cabeza o están muy cansadas.

Estas y otras quejas casi siempre tienen fundamento real, pero lo importante es que las valoremos y tomemos decisiones maduras para atender esas quejas y buscar soluciones.

Es bastante difícil permanecer pacientemente al lado de una persona que se queja mucho. La persona que se queja mucho produce malestar y las personas a su alrededor tienden a apartarse de ella. Nadie tiene ganas de estar al lado de una persona negativa. Una persona que se queja mucho genera tensión y produce discusiones que frecuentemente terminan en ofensas mucho más allá del tema de la queja y que deteriora la relación.

Para lidiar con tu cónyuge que se queja mucho, lo primero es procurar ser muy tolerantes, con una actitud de humildad y paciencia para entender la razón de la queja y trabajar en lo que sea necesario para satisfacer la necesidad y resolver la inconformidad del cónyuge. Recuerda Tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado. Cuídalo!

Bonito mensaje verdad?

Dios lo bendiga

Nos leemos mañana.