La cosa va en serio, la instrucción a trabajadores es evitar celebrar reuniones colectivas, tienen que esperar cuando menos hasta finales de febrero cuando de acuerdo a información sanitaria habrá condiciones para reanudarse los encuentros que acostumbran entre los diversos grupos, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que los trabajadores deben recordar que la instrucción es por el bien de todos tanto de ellos como de sus familias, es la manera de evitar afectar a todos por acudir a un reunión en donde en ocasiones no aplican protocolos sanitarios.

"Muchas veces se nos olvida que estamos en pandemia y se actúa de manera normal, está comprobado que es la causa del incremento de contagios que todos los días se disparan a la alza, es cierto ya son casi dos años sin reuniones pero esto aún no se acaba por ello hay que seguir cuidándose" indicó.

Señaló que no hay forma de aplicar sanciones a trabajadores que no atiendan la orden, tampoco se puede descartar una amonestación verbal, pero lo correcto es no reunirse, con ello se colabora con autoridades en la lucha contra la pandemia sanitaria y sobre todo proteger sus familias.

Por el rumbo de la 288, La mayoría de los trabajadores que laboran en la planta dos de Altos Hornos de México, tienen en sus manos el libro del Contrato Colectivo de Trabajo, los que por alguna razón no lo recibieron pueden presentarse en las oficinas sindicales para su entrega, dijo el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Julio Cesar Aguilera Silva, recordó que por indicación oficial, se dieron a la tarea de entregar el documento directamente en las puertas de ingreso de la siderúrgica, pero hubo obreros con permiso, vacaciones o aislados por esa razón no recibieron el libro, pero lo pueden hacer en el recinto sindical.

Señaló que la atención se redujo a tres días a la semana, por ello tienen que acudir lunes, miércoles o viernes que son los días que el edificio sindical se encuentra abierto, el resto de los días solo hay guardias para atender los casos que se presenten de obreros que tienen que solucionar un asunto.

El directivo sindical apuntó que ya con el documento se acaban comentarios en el sentido de quien es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo, por ello la importancia de que todos los obreros agrupados en la Sección 288 tengan el documento y conozcan sus derechos y obligaciones.

Y en tema social, se habla de que en el local conocido como el Túnel cerca de Estancias, se instaló una oficina para atender a propietarios de unidades extranjeras que van a legalizar la unidad, incluso el costo es por siete mil 500 pesos, pero nadie conoce si es o no legal esa firma que dice viene de Ciudad Acuña.

También se corre el riesgo de ser víctimas de fraude, por eso es obligado que los interesados antes de soltar el dinero, primero investiguen si esa agencia aduanal es real o se formó para conseguir dinero fácil, es tiempo oportuno para que se investigue antes que sea demasiado tarde.

No es la primera ocasión que gente foránea llegue a la ciudad a buscar dinero fácil, son personas que conocen como moverse, recibir dinero y después de un tiempo e retiran, además aún falta información de las agencias aduanales que podrán manejar ese proceso de legalización.

A todo eso se suma que los representantes de esa firma piden documentación de la unidad, y es cuando se pueden meter en líos o bien perder la unidad, hay muchas formas de dañar, por esa razón las personas que acudan al Túnel deben de tomar en cuenta los riesgos que corren, sobre aviso no hay engaño.

Nos leemos mañana...