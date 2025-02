La declaración del síndico lleva mensaje

La versión del Síndico de la quiebra de Altos Hornos de México trae mensaje cuando dice que se avanza en el proceso y que si no hay problema con trabajadores se podría cumplir con los tiempos, es un punto que obliga a reflexionar desde el momento que hay quienes se oponen.

Cuestión de recordar que hay obreros en las puertas, entonces si no aceptan que ingresen podría detener todo el avance, y se recordamos así se manejó cuando la coquizadora impidieron el acceso de las pipas de gas y el departamento dejó de funcionar, aunque tampoco se puede negar que hubo instrucciones.

Lo anterior tomando en cuenta que era mucho dinero el que le estaban metiendo y la cosa no podía seguir en esas condiciones sobre todo porque se veía lejana la reactivación de operaciones como finalmente ocurrió, todavía es tiempo que nada y ya no podía pagarse l gas para la coquizadora.

Sobre la declaración del síndico simplemente es cuestión de entender que conoce la situación, los intereses que existen en este proceso entonces por unos cuantos podría afectar a la inmensa mayoría un tema que en realidad vale la pena tomar en cuenta para lo que viene, es decir valorar los bienes.

No se puede dudar que por intereses de unos se afecte a la mayoría, ahora que también es cuestión de analizar la reacción de quienes si quieren que se cumpla con la ley, no se puede descartar que se presenten problemas por lo tanto lo correcto es tomar en cuenta esa posibilidad

Porque tampoco se puede negar que hay intereses muy fuertes que por todos los medios buscan que no se avance, sin intereses económicos claro que para nada les importa los trabajadores, eso queda claro para quienes conocen la realidad de este asunto que ya es de tipo social.

No hay duda que se debe de tomar muy en cuenta la versión del Síndico cuando dijo que si obreros se oponen al ingreso para hacer el inventario en cierto modo se detendría todo el proceso y es cuando surge la interrogante, sobre la posición que tomará la mayoría de los trabajadores.

Esas voces que acusan tienen el compromiso de responder porque nadie tiene la varita mágica para resolver de un día para otro el problema, la verdad que no se puede tomar a la ligera la posición del síndico al contrario hay que tomarlo con seriedad por lo que puede venirse en cierto momento.

De Hércules también escriben para señalar que el grupo de personas que tiene como rehén el pueblo sería obstáculo para que se proceda al inventario de los activos que en realidad son muy pocos e inservibles, eso desde el momento que ya no permitieron el ingreso de cuadrillas.

No hay duda que en ese pueblo hay que tomar en cuenta las consecuencias que eso puede traer, las familias ya no pueden vivir en esas condiciones, de miseria, esperan se vendan los bienes para que les paguen, un punto que para un grupo carece de importancia cuando cuidan otros intereses.

Hay que ser honestos, el equipó ya no sirve el ferroducto desapareció entonces no hay nada que vender, lo poco que puede rescatarse en cierta forma se encuentra secuestrado por lo tanto lo correcto es estar muy atento sobre la reacción de esa minoría que puede afectar a la mayoría.

Ahora que si la intención es que no se avance tan simple que impedir el acceso, es un tema que realidad no se puede descartar que ocurra, la realidad es que a nadie le interesa la situación de las pocas familias que siguen en el pueblo, ya toman las cosas como negocio, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..