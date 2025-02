Otra semana y todo igual

A pesar de la serie de comentarios en el sentido de que hay avance en el tema de AHMSA la realidad es clara, aúno hay nada firme, eso a pesar de la información no oficial y sin confirmar de que el Gobierno Federal tiene un plan para el rescate de la siderúrgica incluso que por esa razón hay movimiento en el Sindicato Minero.

Se dice y se asegura que el plan es claro ver la manera de conseguir la reactivación de operaciones pero la realidad es clara no existe forma de conseguir ese plan simplemente se podría vender en partes y formar una serie de empresas aunque por otro lado se comenta que hay equipo propiedad de otros grupos.

Los comentarios seguirán a todo lo que da pero la realidad es que no hay nada en claro mientras el tiempo transcurre y el equipo se sigue deteriorando y porque no decirlo también el saqueo aunque ahora con menor volumen porque dicen que lo vendible ya se fue al mercado negro.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad muy amena sobre todo cuando hay personas que tratan de detener tu avance, lo que les pide estimadas y estimados lectores es que por sobre todas cosas, la auto estima es fundamental.

Érase una vez un grupo de burros que vivían en un establo árabe. Un día, un burro se negó a comer y su cuerpo se debilitó, se le cayeron las orejas y casi cayó al suelo.

El padre burro notó que la condición de su hijo empeoraba día a día y quiso entender la razón.

Acudió a su hijo únicamente para hablar con él y tratar de comprender su deteriorada condición física y mental. Le preguntó: "¿Qué te pasa, hijo mío? Te traje la mejor cebada y aún así te niegas a comerla. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué te haces esto? ¿Alguien te está molestando?"

Su hijo levantó la cabeza y le dijo a su padre: "Sí padre, la gente..." El padre burro se sorprendió y le preguntó a su hijo: "¿Qué le pasa a la gente, hijo mío?" Su hijo respondió:

"Se burlan de nosotros, los burros. Cuando alguno de ellos hace algo malo, lo llaman 'burro'. ¿De verdad somos así? A sus tontos les llaman burros, pero nosotros no somos así, papá. Trabajamos sin descanso, entendemos y tenemos sentimientos".

El padre burro no sabía cómo responder a la difícil situación de su hijo, pero trató de persuadirlo moviendo sus orejas de un lado a otro y diciéndole: "Hijo mío, los humanos fueron creados por Dios y fueron hechos superiores a las demás criaturas, pero se causaron mucho daño a sí mismos y han comenzado a dañarnos también a nosotros, los burros.

Por ejemplo ¿alguna vez has visto a un burro robar el dinero de su hermano? ¿Alguna vez has visto a un burro atormentando a otros burros sólo porque son débiles o porque no le gusta lo que dicen? ¿Alguna vez has visto un burro que discrimina por color, género e idioma?

¿Has oído hablar de la cumbre de burros que no saben por qué están reunidos? ¿Has oído que los burros americanos están planeando matar burros árabes para obtener cebada? ¿Has visto alguna vez a un burro espiando para un país extranjero y conspirando contra los burros de su propio país?

¿Alguna vez has visto a un burro dividir a su familia por razones sectarias? ¡Por supuesto que nunca has oído hablar de tales crímenes contra la humanidad en el mundo de los burros!

Pero la gente no conoce la sabiduría de su creación y actúa en consecuencia. Así que, hijo, quiero que uses tu mente de burro y mantengas mi cabeza y la cabeza de tu madre en alto. Tú, "hijo de burro, sigue siendo burro."

"Hijo, que digan lo que digan. Lo que para nosotros es motivo de orgullo es que no mentimos, no matamos, no robamos, no chismeamos, no maldecimos y no bailamos de alegría entre los heridos y los muertos."

Estas palabras impresionaron al hijo del burro y comenzó a comer la cebada y dijo: "Sí padre, seguiré siendo como tú. Estaré orgulloso de ser burro hijo del burro y me convertiré en tierra, no iré al infierno donde las personas y las piedras son combustible".

Bonita reflexión, verdad?

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana..