La dirección administrativa del IMSS tiene el compromiso de investigar las denuncias contra un guardia de la puerta principal de acceso a la clínica siete, no se puede tolerar que una persona actúe sin conciencia, de acuerdo al resultado proceder a su retiro, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que hay reportes de pacientes y acompañantes que se quejan por la forma como los recibe el guardia, no tiene modales para dirigirse a las personas, su comportamiento es similar a un carcelero.

"Son muchas las quejas contra esa persona, es necesario investigar, la gente cuando acude al IMSS es porque necesita atención su estado anímico es bajo por las condiciones de salud que presenta por lo tanto tiene que cambiar su comportamiento o bien reubicarlo donde no tenga trato con la gente" indicó.

Señaló que en caso de no obtener repuesta tendrán que aplicar medidas de protesta, la gente no tiene porque batallar, si van al IMSS es por necesidad no por gusto o dar la vuelta eso lo tiene que entender el guardia que tiene varias denuncias en su contra por su mal actuar con los pacientes, afirmó.

Por otro lado a las cuatro de la tarde inicia la asamblea de aceptación o rechazo en donde los obreros de la planta dos de Altos Hornos de México conocerán la propuesta salarial de la empresa, y en los trabajos tomar el acuerdo de que el Fondo de Resistencia de reparta de inmediato.

Juan Haziel Valdez Orozco, vocero sindical dijo que los trabajos se van a desarrollar en el recinto sindical de la Sección 288 y destacó que es obligado el uso de cubre bocas y la aplicación de los protocolos sanitarios, de esa forma proteger a la base trabajadora del virus que sigue activo.

Señaló que la asamblea será únicamente para informar a la base la propuesta salarial que entregó la empresa, los trabajadores tendrán en sus manos la toma de decisión aceptan o rechazan el ofrecimiento y como todo indica que dirán que SI entonces el Fondo de Pro huelga se entrega.

"La recomendación a los compañeros es que tomen en cuenta los protocolos sanitarios, que recuerden la auto protección es fundamental para no ser contagiados por el COVID-19, es cierto son menos los casos pero es obligado no bajar la guardia hasta que autoridades digan lo contrario" enfatizó.

En otro tema sigue el juego en cuanto a la legalización de unidades chuecas, por todos los medios existen organizaciones que ofrecen hacer el tramita, pero la realidad es que no se permite la presencia de terceros, tiene que ser directamente el propietario quien se encargue de manejar la documentación.

Otro punto es que no siquiera se ha instalado el recinto aduanal, ya estamos a la mitad de mayo y no hay información real sobre el inicio del proceso, hay gente que acude a Saltillo, pero es un gasto muy pesado, principalmente por la compra de gasolina y la recomendación es esperar.

También es cierto, hay gente que quiere aprovechar que trae dinero por recibir utilidades y pagar, dicen que el dinero en las manos se esfuma, que después tendrán que pedir un préstamo en la empresa donde trabajan my es endeudarse pero no hay para cuando se proceda a la legalización.

Ya transcurrieron dos meses de la primera fecha programada, lo peor que nadie del gobierno federal aclara las cosas de este tema que en realidad atrae la atención de miles de propietarios de unidades chuecas, poco a poco aumenta la desesperación, el dinero de las utilidades se acabará, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana..