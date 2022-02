La grilla que se vive en las Secciones 147 y 288 aumenta conforme avanzan los días, nadie cede, las redes sociales son utilizadas para descargar resentimientos de todo tipo, incluso se menciona que Leija mete mano, pero hay que recordar en el transcurso de la semana dejó en claro las cosas.

Dijo que no hay dados cargados para con nadie, por lo tanto serán los trabajadores los que a final de cuentas tomen la decisión de elegir a quien consideren la mejor carta para representarlos en el hueso principal, la Secretaría General de las dos Secciones que se renuevan en la primera decena de abril.

Los aspirantes a ese cargo se mueven, por la 147 son tres los gallos dispuestos a pelear en la urnas, jugar todo por el todo en un proceso que todo indica será similar hace cuatro años, tres candidatos, en aquella ocasión también fueron tres, Maurilio Moreno, Mario Pérez y Gerardo Mireles, que salió con el triunfo.

Por la 288 se escuchaban dos Perales y el Látigo, pero ya solo queda este último, de acuerdo a versiones Perales decidió renunciar a sus aspiraciones que se siente lastimado y hasta ofendido incluso traicionado, al menos es lo que dice a sus seguidores, entonces el Grupo Café dejaría el poder sindical.

En otro tema en el transcurso de la próxima semana podrían arrancar acciones de protesta contra el IMSS si no se resuelve el problema que representa el desabasto de medicamento la cosa es muy seria, no hay pacientes que no se quejen por ese detalle que obliga a la institución resolver de inmediato.

Ya lo dijo el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, las quejas son cotidianas, no hay medicamento, incluso se tiene información que familiares con pacientes hospitalizados en ocasiones tienen que comprar medicamento, no pueden arriesgar la salud de ellos, y prefieren gastar.

Pero lo correcto es que la institución ponga atención en este aspecto, de lo contrario las quejas crecerán no solo la 147 el resto de las organizaciones sindicales pueden sumarse a ese reclamo, y tienen razón, se supone que el IMSS debe contar con todo lo que sus pacientes necesitan.

Ojala y el reclamo público hecho por el vocero sindical se tome en cuenta y la delegación en Coahuila se aplique en surtir la farmacia que se encuentra vacía, ni paracetamol tienen en existencia lo que da una clara idea del serio problema, así que lo correcto es actuar y cuanto antes mejor.

En temas sociales, muy buena la noticia de que el Presidente López Obrador, atendió el reclamo y modificó el Decreto por principio las agencias aduaneras quedan fuera, el manejo de regularización será mediante el Renave, (

Registro Nacional de Vehículos) incluso no habrá necesidad de trasladar las unidades a Ciudad Acuña.

Armando García Grimaldo, coordinador de la UCD Nacional, recordó que la semana pasada aprovechó la visita del Presidente López Obrador, y le entregó un escrito en donde le solicitaba modificar el Decreto, instalar recintos fiscales en regiones y pues hubo buena respuesta.

Por ello vendrá un fuerte ahorro de dinero, no hay necesidad de pagar a la Agencia Aduanal, el pago será directamente a Renave, tampoco tendrán que gastar extra por llevar la unidad a la Frontera y dice que ahora si se puede pensar que es un acto de beneficio a esas familias.

Apuntó que ahora lo que sigue es esperar a conocer si se instala la oficina en Monclova o se habilita un recinto fiscal, que podría ser en el Estacionamiento del Estadio Monclova o en otra parte donde se puede atender más rápido aunque el tiempo para ese proceso se estiró hasta septiembre, todo eso favorece.

Nos leemos mañana..