La intención del gobierno federal es seguir manejando el asunto de AHMSA de forma política

La intención del gobierno federal es seguir manejando el asunto de AHMSA de manera política, trata de desestabilizar a la empresa y meter inquietud entre los trabajadores y sociedad en general, dijo el vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero Gerardo Flores Escobedo.

El dirigente sindical destacó que el asunto no es tanto legal, más bien político, represarías del Presidente porque no lo apoyaron en su campaña o porque empresarios no son de su partido político, pero no mide lo que ocasiona con esa postura de meter las manos en todo, indicó.

"El Presidente se contradice por una parte señala que autoridades tienen en sus manos el caso, pero después habla de otra manera, no hay congruencia en el dicho y los hechos, por eso es claro que el asunto es político, que no quiere que la empresa siga adelante y se recupere" apuntó.

Dijo que la posición del Presidente de seguir atacando AHMSA es porque no le salieron las cosas como quería, que la empresa pasara a manos de otros empresarios, esa es la razón por la cual mantiene su postura, pero debe entender el daño que ocasiona a toda una región de Coahuila.

Por otro lado pesado se puso el ambiente laboral en cuando menos tres industrias de Frontera, en el primer día de aplicación de la reforma al sistema Out Sourcing, cuando menos unos tres mil trabajadores de compañías prestadoras de servicio se quedaron sin chamba, no los dejaron a entrar a empresas donde laboraban, la mayoría se quedó afuera de las industrias en espera de información.

Fuentes sindicales, explicaron que los trabajadores que ingresarían a laborar al turno de primera, se les bloqueo el acceso, ellos trabajan en empresas que no consiguieron sacar el registro que se exige como parte de la reforma laboral a final resultaron afectados por esa medida.

"Incluso hubo momento que se llegó a pensar que había paros en cuando menos tres industrias de Frontera, los reportes alarmaron, decían que miles de trabajadores participaban en paro de labores, peros después se conoció la verdad, no pudieron entrar a trabajar" señaló una fuente sindical.

Detalló que para el miércoles cuando menos unos mil 500 trabajadores fueron reactivados, el resto siguen inactivos, los propietarios de las prestadoras de servicio no pueden seguir por falta de documentación que se exige por el cambio al sistema laboral Out Sourcing que los dejó sin trabajo.

Eso por un lado, porque en el caso de macheteros, dicen que la reforma es favorable para ese segmento laboral, las empresas tendrán que darles trabajo, ya no podrán actuar como hasta antes del primero de septiembre, lo anterior porque las maniobras de carga y descarga no son consideradas como parte de la actividad es decir el giro del negocio.

"Por ejemplo un supermercado su giro es vender, entonces es cuando no van a demostrar que es parte su giro, por lo tanto no van aceptar que sigan simulando que pagan, los trabajadores que tenían asignados en esas labores, tendrán que ocuparse en otra actividad" dijo Octaviano González Cruz.

El dirigente del Sindicato de Macheteros reiteró que se encuentran abiertos al diálogo y negociación con empresarios, incluso con líneas de tráileres que transportan mercancía, ya es obligado que macheteros se encarguen de esas maniobras de lo contrario serán sancionados por el fisco.

Indicó que son cuando menos 400 agremiados que esperan la recuperación de su fuente de trabajo, que conforme los empresarios entiendan el cambio al Out Sourcing, se den condiciones para reactivarse, en una actividad en la que se encuentran preparados y capacitados.

