La intervención sindical arroja buenos resultados, ayer se conoció que la empresa tiene lista la liquidación para 12 ex obreros de la planta Dos y cuatro de la planta Uno, esto será antes de concluir la semana, pero si por alguna razón no se puede el lunes sin falta estarán con el cheque en mano.

Incluso el compromiso de la empresa es que semana tras semana se pague la liquidación a grupos de obreros y para el último día de junio ya no exista un solo ex trabajador en lista de espera es decir ya todo estarán listos y eso por supuesto que fue gracias a la intervención sindical.

Leija, se aplicó y logró que mediante el diálogo la empresa le entregó el compromiso de programar pagos semanales en este mes de junio, sin duda que los ex trabajadores serán beneficiados, la inmediata respuesta es por la oportuna intervención de la dirigencia sindical bajo el liderazgo de Leija.

Con este compromiso se vuelve a demostrar que cuando hay buen entendimiento entre la partes es posible encontrar resultados positivos en este caos que beneficia a e trabajadores a pesar de no ser obreros en activo tienen la mano amiga de la dirigencia sindical como en esta ocasión.

Por otro lado, mucha atención en la información del Recaudador de Rentas Pablo González, cuando dice que en este proceso de regularización se han encontrado serias irregularidades una de ellas el fraude que cometen contra propietarios de vehículos extranjeros a quienes les venden títulos

Cuando se presentan a realizar sus movimientos se les rechaza por no ser originales, por esa razón dijo que los propietarios de unidades extranjeras no deben caer en el error de comprar un documento que no es original, es dinero tirado al suelo y jamás lo van a recuperar fueron engañados.

En cuanto al proceso de regularización dijo que hay asociaciones y personas que se dedican a manejar la documentación, pero cobran un buen fajo de billetes sin que haya necesidad, si es una persona que no conoce manejar computadoras que se acerque a un hijo o nieto y que ellos los ayuden.

"La regularización se ve como negocio, pero no es así, los dueños de las unidades tienen que actuar con prudencia, no dejarse engañar y comprar títulos falsos, tampoco pagar por el manejo de papelería para el registro, es una acción que no se justifica es lucrar con la necesidad de miles de personas" apuntó.

Y ya que estamos en tema social, Armando García Grimaldo, coordinador de la UCD Nacional, dijo que mediante escrito solicitaron al Presidente López Obrador, que aumente la infraestructura del REPUVE a efecto de agilizar la regularización de unidades extranjeras y aumentar el número de atención diaria.

Señala que en el escrito se le informó al Presidente los problemas que se presentan al mismo tiempo que aplique un anexo al Decreto Presidencial y extender el plazo cuando menos hasta diciembre, es la manera de legalizar todas las unidades que ya circulan en la entidad.

"Se necesita aumentar la infraestructura el RENAVE, que los municipios se apliquen y envíen personal y equipo, con eso será posible regularizar unas 200 unidades por día y terminar en diciembre, de lo contrario este proceso concluirá en mínimo tres años por la falta de infraestructura" señaló.

Y hay mucha razón en lo que dice García Grimaldo, hay mucha desesperación entre la gente, solo se regularizan de 30 a 35 unidades diarias una cantidad mínima, y tiene que darse la respuesta del Presidente no se debe jugar con el ánimo de los propietarios de esas unidades, veremos que sigue.

Nos leemos mañana..