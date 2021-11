La postura de un reducido número de napistas que tratan de lavar la cara e imagen al Senador Napoleón Gómez Urrutia, está fuera de orden, por principio es responsable de sus actos, si acudió a Zacatecas, es una provocación y ofensa para trabajadores y sus familias, dice Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que los Napistas ya comprobaron que en Monclova no tienen nada que hacer, incluso en la pasada reunión del lunes comprobaron que tienen el rechazo de la base trabajadora, ni lo tomó en cuenta acudieron cuando mucho unas 16 personas.

Pero no todos eran obreros, es el caso de Paco Morales Tamez, que fue causó baja hace ya unos años, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, su baja está fundamentada en derecho por lo tanto aunque acuda a bailar a Chalma, no regresa ni aunque se vista de Matachín.

“Se quieren hacer los héroes pero la base trabajadora ya los conoce no tiene nada que hacer en las empresas de AHMSA, lo único que hacen es el ridículo, incluso entre los mismos trabajadores hay comentarios negativos de eso no hay la menor duda, son personas que no tiene credibilidad” señala.

Por el lado de la 288, el Grupo Transparente ya se dio cuenta que no tiene convocatoria, el rechazo de los obreros en activo es claro, en la reunión del lunes asistieron ex trabajadores y dicen que Julián Torres, fue el único que hizo acto de presencia, el resto curiosos del lugar que se acercaron.

Y ni aún asó lograron la multitud que decían, de acuerdo a gráficas no fueron más de 30 los participantes, eso habla de que el trabajador, el verdadero sindicalista lo único que quiere es conservar su fuente de trabajo, saben que los tiempos de grilla se acabaron, ahora lo que se necesita es conservar la fuente de trabajo y ser parte de la recuperación de Altos Hornos de México.

Dicho de otra manera son conscientes de que el interés general no puede estar por encima de intereses de una persona que a donde acude deja desempleo, miseria y cierres de empresas, esa es la razón que hace razonar a los auténticos y verdaderos trabajadores que no se dejan llevar por falsas promesas.

Es bueno reconocer la prudencia obrera, la historia no miente es cuestión de recordar a miles de trabajadores que en los últimos ocho años perdieron el empleo, se emplean en lo que sea, nadie les da trabajo, incluso hasta pierden el matrimonio de divorcios se tienen registros, cuestión de escarbar y saldrá la realidad, de eso no hay la menor duda.

Y en la CTM el líder cetemista Mario Dante Galindo Montemayor, exhortó a trabajadores actuar con prudencia, hay reportes de que Bancos comerciales, autorizan tarjetas de crédito a pesar de que nadie las solicitó, y aunque quieran regresarla no se puede aplican, un candado para que no se pueda regresar.

Citó el caso de volaris, una línea aérea que en sociedad con un banco mediante llamada telefónica ofrece tarjeta a pesar de que no se acepta a los pocos días llega el plástico ante la sorpresa de los trabajadores, lo malo que en Monclova no hay sucursal del banco del Bajío por lo tanto no pueden reclamar.

Dice que lo peor del caso es que tienen todos los datos de clientes de bancos, es decir si al trabajador le pagan en Serfín, la pregunta es porque razones, un tercero tiene toda la información, eso es peligroso y pueden ser víctimas de estafas o extorciones, cualquier persona tiene la información que debe ser personal.

“Tanto el envió de las tarjetas como el manejo de información privada es de poner a pensar y obliga a autoridades a investigar, detener esa práctica en razón del peligro que representa para los clientes, se tiene que actuar de inmediato y detener esa práctica” apuntó el dirigente cetemista.

