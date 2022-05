Lamentable pero cierto, un grupo de empleados de confianza de Altos Hornos de México, se plantaron en la explanada de la planta Uno, exigiendo la entrega de más utilidades, al señalar que los guardias recibieron más que ellos que se encuentran en las áreas de producción, por lo tanto creen que tiene que aumentar la cifra.

Por su parte el director de Comunicación Social de la Empresa Francisco Orduña Mangiola, aclaró que esos empleados recibieron lo proporcional, al recordar que entre agosto y septiembre pasaron a formar parte de la plantilla de la Altos Hornos de México, antes laboraban para Tecno Servicios Monclova.

"Ya se les explicó que Tecno Servicios Monclova no generó utilidades, por lo tanto no hay nada que repartir, solo se les tomó en cuenta los cuatro o tres meses, el tiempo del año pasado que son empleados de AHMSA ,por esa razón esa cantidad que dicen no están conformes" apuntó.

Fue el jueves alrededor de las once de la noche cuando los empleados de confianza tomaron la decisión de paralizar actividades y se plantaron en la explanada de AHMSA Uno, en demanda de tomar en cuenta su petición de revisar el monto que recibieron por utilidades.

No hay duda y la historia no miente, el tema de utilidades siempre va a dejar sin empleo a trabajadores, sobre todo aquellos que no alcanzan a visualizar lo que ocurre con un movimiento de ese tipo, a final poco a poco dejan de trabajar y lo peor que no encuentran trabajo en otra empresa.

Es triste ver como se dejan llevar por malos pensamientos, deben entender que las utilidades se paga una vez al año, mientas que el trabajo es permanente, el salario semanal o quincenal permite a esos trabajadores cumplir con el compromiso ante su familia y contar con un buen nivel de vida.

La historia no miente, es el caso de los obreros de Teksid, Gunderson y Pycto que hace unos ocho años perdieron el empleo alentados por falas versiones que recibieron de los Napistas, en ese entonces buscaron un tema para después salir con que querían cambiar de sindicato.

Fueron días súper pesados, a final del día, el resultado fue cientos de obreros despedidos, ellos hasta la fecha no encuentran un trabajo formal, se dedican a diversas actividades y lo peor la mayoría hasta el matrimonio perdió, conozco casos de ese tipo y nadie puede decir que es falso y los culpables? Bien gracias.

Por otro lado, además de designarse los nuevos funcionarios del Comité Nacional del Sindicato Democrático Minero, dentro de los trabajos de clausura se entregó reconocimiento a dos trabajadores que formaron parte de la Alianza Minera Nacional, que inició con la formación de esta organización.

Gerardo Flores Escobedo, vocero del CEN dijo que los delegados aprobaron la designación de Gerardo Mireles Castillo, como presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, mientras que como primer vocal de designó al ex Secretario General de la 288 Néstor Rodríguez Falcón.

En la cartera de Asuntos Políticos se designó a Marco Antonio Carlín Ledezma, Fomento Cooperativo Rolando Muñoz Martínez de la Sección 205, Estadísticas Marcelo Garay Venegas, y como delegado especial a Erasmo Morales Garnica, que ocupará el puesto de Oliverio López Ramos.

Todos ellos tomarán protesta el primer de junio cuando asuman las funciones que los trabajadores por medio de los convencionistas les entregaron, con ello se cierra un capítulo más de esta organización que nació ante el malestar que existía en contra del Sindicato Nacional de Mineros.