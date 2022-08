Las canchas deportivas de la Sección 147 empezaron a remodelarse para estar en condiciones por deportistas que programan torneos deportivos, acuden acompañados de familias y amigos fomentando además el deporte la socialización entre los monclovenses que acuden.

En este sentido el vocero Carlos Garza Bernal, destaca que no se cobra cuota ni un solo cinco por prestar las áreas deportivas, es a manera de acción social, tomando en cuenta que como organización tienen que aportar algo a la sociedad y que mejor fomentando el deporte y la convivencia familiar y social.

Recordó que por acusas de la pandemia se suspendieron todas las actividades deportivas, no se podía correr el riesgo de provocar contagios sobre todo al no aplicarse la sana distancia y no usar el cubre bocas cuando se practica el deporte, esa fue la causa que obligó a suspender eventos deportivos.

"En poco días las canchas estarán en estado ideal para su uso, incluso hay deportistas que ya pidieron autorización para torneos, eso es bueno, después de varios años de no practicar todos quieren salir, por esa razón se espera que todos los días por las mañanas y tardes haya eventos deportivos" apuntó.

En temas de seguridad Juan Haziel Valdez Orozco, vocero de la Sección 288 dice que aunque trabajadores de AHMSA dos no han reportado atentados contra unidades que los transporta de diversos municipios de la región, eso en el tramo Ocho de Enero y colonia Diana Laura.

En el transcurso de la semana, el vocero de la 147 Carlos Gaza Bernal, denunció que el martes por la noche una unidad de Sesa que transportaba obreros a la planta Uno de AHMSA, sufrió fuertes daños por peñascos que lanzaron desde ll monte sujetos aún no identificados.

"Hasta la fecha no hay reporte de ese ilícito contra compañeros de AHMSA dos pero es tiempo de que pongan vigilancia, los delincuentes hacen sus fechorías dejan de actuar por algunos días pero después vuelven a lo mismo, por ello es necesaria la actuación de autoridades" señala.

Coincide que no pueden esperar a que ocurra una desgracia para entonces tomar cartas en el asunto, la situación es más peligrosa de lo que se piensa, es urgente instalar vigilancia policiaca incluso de ser posible una demarcación con policías y unidades las 24 horas del día todo el año, así de ese tamaño esta el peligro.

Por otro lado, el desempleo sigue a la alza y no hay manera de conseguir emplear a muchachos que son los que tienen demanda por una fuente de dinero, es lamentable pero las empresas ya instaladas no abren su bolsa de trabajo, tienen completa su plantilla y eso impide contratar.

En este sentido el empresario Juan Enrique Oviedo Garza, señala la importancia por aumentar la promoción industrial, dice que mientras no vengan nuevas empresas no hay manera de dar empleo, la demanda supera la oferta de trabajo por lo tanto se tiene que diseñar una estrategia.

"No es posible que todas las inversiones se vayan a Saltillo y Torreón, en cierta forma como que quieren desaparecer a la región centro poco a poco, los muchachos se desesperan y migran, van en busca de mejores condiciones de vida y de un trabajo bien remunerado que les permita sobrevivir" advirtió.

Ante este escenario señala que es importante sumar a autoridades dentro de la promoción, que así como se instalan en Saltillo y Torreón, lo hagan en Monclova, si se puede es cuestión de decisión y voluntad de autoridades ya no es posible seguir en las condiciones actuales, apuntó.