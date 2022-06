Las graduaciones, la elevada facturación de energía eléctrica y el constante incremento de precios, ha ocasionado que las solicitudes de préstamos o anticipos de salario se incrementen entre obreros de la planta Uno de Altos Hornos de México, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, vocero señaló que en los últimos días se ha visto interés de trabajadores por recibir esa prestación, en todos los casos coinciden que es recurso que requieren para cubrir gastos de graduación de sus hijos, otros para pagar el recibo de energía eléctrica.

En este sentido destacó que los gastos de graduación en cierta forma son obligados, es la manera como padres reconocen el esfuerzo de los hijos que concluyen su educación desde secundaria hasta profesional, en cierta forma es compromiso moral el cubrir esos gastos extraordinarios, enfatizó.

Sobre el consumo eléctrico indicó que aumenta conforme avanza el verano, las temperaturas son elevadísimas lo que impide permanecer en casa sin aparatos de aire, ya sea lavado o mini Split, estos últimos que consumen mucha energía, pero no se puede permanecer sin esos aparatos encendidos.

En otro tema, al opinar sobre el conflicto en la empresa Teksid Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que ese movimiento no deja nada positivo a la región, al contrario mancha la imagen y puede detener planes de inversión.

Señala que no es casualidad que el movimiento inició unos días después de que se anunció la instalación de una empresa, Napoleón Gómez Urrutia, aprovecha para tratar de sacar ventaja y ordena movimientos con el fin de cumplir sus intereses económicos, sin ver el daño que ocasiona.

"El señor no es de la región, es millonario, no le importa para nada que miles de muchachos deambulen de un lado a otro en busca de empleo, a sus operadores se les olvida que viven en Monclova o la región, que sus hijos también van a demanda un empleo y no habrá manera de encontrarlo" indicó.

Dice que los pleitos laborales y sindicales se ganan en los tribunales no con movilizaciones que dañan a todos, incluso por su afán económico cientos de trabajadores han perdido su empleo, la historia no miente, después de años de tocar puertas se dedican al auto empleo en lo que puedan sacar para sus necesidades.

Por otro lado, Pablo González, Recaudador de Rentas, insiste que la dependencia tiene infraestructura para reforzar al Renave y aumentar el número diario de unidades automotrices que se regularizan, destaca que a pesar de que se aumentó a 40 la cifra aún no es posible avanzar como corresponde.

En su momento informaron a los encargados del Repuve su disponibilidad de ampliar la atención pero es fecha que no se tiene respuesta, no hay manera de responder a la demanda de propietarios de unidades extranjeras que quieren pagar por legalizar su unidad y asegurar su patrimonio familiar.

"Tenemos desde personal hasta equipo suficiente para ampliar las citas, por el momento son 40 pero si hay respuesta el número puede crecer, la gente es lo que pide, acabar con este sistema que no es positivo, es cuestión de analizar las cifras y encontrar que no hay avance" enfatizó.

A pesar del silencio confía que en los próximos días se tenga respuesta favorable y empezar con ampliar el número de citas, de lo contrario el malestar de miles de propietarios de unidades clasificadas como chuecas irá en aumento al no estar en condiciones de legalizar por el poco número, señaló.

