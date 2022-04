Levantadas las principales restricciones determinadas por las autoridades para enfrentar los problemas de salud derivados de la pandemia de COVID-19, Altos Hornos de México y las representaciones de los trabajadores sindicalizados de las plantas siderúrgicas acordaron avanzar a la paulatina normalización de las actividades deportivas.

En junta efectuada en las instalaciones de la empresa, se determinó por ambas partes iniciar un proceso de revisión de las instalaciones, que han permanecido fuera de uso desde 2019, a fin de prepararlas para la reactivación, mientras en paralelo se diseña la organización de las actividades.

En la junta encabezada por el licenciado Enrique Rivera Gómez, Director Corporativo de Relaciones Laborales, e Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático de Mineros, se informó que la coordinación de las actividades estará a cargo de Cristóbal Sánchez y David Mata, quienes tienen amplia experiencia en organización deportiva.

En la junta, a la que asistieron entre otros dirigentes Néstor Rodríguez, secretario general de la Sección 288 y el secretario electo, Francisco Ríos, así como Gerardo Mireles Castillo, secretario general electo de la Sección 147 y Fidencio de León, secretario electo, se señaló que en el desarrollo de las actividades se mantendrán medidas preventivas básicas recomendadas por las autoridades de salud y por Servicio Médicos de AHMSA.

La campaña política sindical quedó atrás, lo que sigue es trabajar en unidad, en armonía para todos los trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México y el compromiso es atender y resolver toda la problemática que presenten, señaló el Secretario General electo de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Fidencio de León Montalvo, señaló que su proyecto de liderazgo es trabajo en equipo, conoce la problemática en que estuvo la empresa pero afortunadamente sale adelante, por ello es importante la respuesta de trabajadores que le pongan el extra y sacar adelante la producción.

Sobre el tema de la reapertura del Alto Horno Seis y el BOF, indicó que tiene información en el sentido de que hay proyecto, que la empresa contempla reactivar las operaciones en ambos departamentos lo que sin lugar a dudas representa un fuerte plan de negocios que fortalece las fuentes de empleo.

"No tengo fechas para la reapertura, pero sé que si hay planes para ello, incluso actualmente todo el equipo de ambos departamentos se encuentran en rehabilitación y mantenimiento, eso es parte del plan de reactivar la actividad, lo que representa oportunidad de fortalecer las fuentes de empleo" indicó.

Mientras que por la 288, Además de reiterar su interés de apoyar a trabajadores que laboran en la planta Dos de Altos Hornos de México, el electo Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, Francisco Rios Treviño, dejó en claro que el proceso judicial contra tres ex funcionarios irá hasta sus últimas consecuencias.

Entrevistado a unos días de que asuma el liderazgo, señaló que su plan es trabajar por el bienestar de los obreros y sus familias, exhortó a la base trabajadora a mantener la unidad y recordar que el compromiso es seguir aplicados en sus tareas y apoyar a la empresa en su camino a la recuperación.

"Todos tenemos algo que aportar para que AHMSA logre salir del pozo donde cayó, eso se va a lograr con la firme participación de los trabajadores, para ello tendremos que seguir unidos y fortalecidos, recordar que la fuente de empleo es primero, para bien de las familias" señaló.

En cuanto al tema del proceso judicial contra tres ex directivos apuntó que no habrá variación, está atento al caso y de no encontrar respuesta de los involucrados, el caso seguirá hasta sus últimas consecuencias, lo que se busca es la reparación del daño ocasionado al Fondo de Pro huelga.

