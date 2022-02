Los aspirantes a ocupar el puesto de Secretario General en la Sección 147 deben permanecer quietos, recordar que existe un acuerdo de asamblea de no desviar las platicas de revisión del Tabulador Salarial, por lo tanto tienen que esperar los tiempos electorales, primero el salario, después la política, recordó Carlos Garza Bernal.

El vocero de la organización sindical, dijo que hasta el momento tres trabajadores de AHMSA Uno son los interesados, promueven su imagen en el interior de la empresa y celebran reuniones, pero señaló que eso no es válido, incluso hasta se pueden hacer acreedores a disciplinas sindicales.

"Tienen que recordar que la asamblea sigue abierta, que el Consejo Local de Vigilancia y Justicia podría actuar en caso se requiera, es decir si los tres aspirantes siguen en plena campaña en busca del voto, no se descarta que los llamen a comparecer por no acatar la instrucción de esperar" advirtió.

Garza Bernal, dijo que además de la revisión del Tabulador, también hay reglas sanitarias que esos trabajadores deben de respetar, por ejemplo las no reuniones colectivas, guardar la sana distancia y evitar la aglomeración de mucha gente en un solo lugar, en ocasiones eso se les olvida

y es cuando se presentan riesgos de contagios.

Por otro lado, trabajadores que laboran en la planta dos de Altos Hornos de México, participarán en elecciones para elegir la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial y el Comité de huelga, el proceso será con voto secreto y a puerta de factoría como se establece en los Estatutos, dijo el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático.

Julio Cesar Aguilera Silva, explicó que el proceso será el martes 15 de febrero, inicia a las seis de la mañana y concluye a las once de la noche, pero si hay trabajadores en espera, las casillas se cierran hasta que haya votado el último trabajador de esa manera todos tienen oportunidad de votar.

Recordó que son ocho los comisionados a elegir 3 para la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial y cinco que formarán el Comité de Huelga, y aclaró que el proceso es por planilla y ayer se habían registrado dos, pero no descartaba que se registra otra tomando en cuenta que el cierre del registro fue a la seis de la tarde.

"El viernes será el asentamiento de bases, en donde se pongan de acuerdo en detalles que pueden presentarse, y el martes a partir de las seis de la mañana todos los obreros que laboran en la planta dos de AHMSA, tienen oportunidad de elegir de manera libre y secreta sus representantes" apuntó.

Ayer se comentaba que todavía se encontraban incapacitados tres trabajadores del accidente en Laminadora en Caliente, pero ayer el Secretario General de la 47 Gerardo Mireles Castillo, dijo que dos ya regresaron a laborar, desde ayer mismo y después de más de cien días se reencontraron con sus compañeros.

"Solo queda uno incapacitado, permanece bajo atención médica con el cirujano plástico, que será quien diga cuándo puede regresar, hay que tomar en cuenta que no puede permanecer mucho tiempo cerca de un lugar caliente, por ello el médico aún no lo da de alta" apuntó el dirigente sindical.

Reveló que siguen con el acompañamiento tanto del trabajador como de su familia, no solo trámites ante el IMSS en lo que necesiten, la instrucción es seguir al pendiente hasta en tanto y no regrese a laborar, es cuestión de esperar que el médico tome la decisión pero no hay prisa.

Hay que recordar que el accidente ocurrió en octubre en laminadora en caliente y a pesar de todo no hubo obreros fallecidos, solo doce resultaron con lesiones pero ya solo uno en su casa, incapacitado bajo tratamiento médico, por ello es importante que la raza conozca sobre este hecho.

Nos leemos mañana..