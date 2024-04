Mañana viernes se manejará el futuro de AHMSA

De acuerdo a la convocatoria mañana viernes en punto de las once de la mañana se reunirán los trabajadores y ex trabajadores de AHMSA con representantes de la Secretaría de Trabajo Federal, para analizar la propuesta de permitir que ingresen unidades y sacar chatarra para su venta.

Con parte de ese ingreso cubrir tres semanas de salario a los trabajadores pero también sería el inicio de la reactivación de la fuente de trabajo de acuerdo al proyecto, por eso se dice que se va jugar el destino de la siderúrgica si no aceptan entonces todo seguirá como hasta la fecha paralizado.

Al menos que haya el plan B de cómo actuar para recuperar las puertas de acceso en las dos siderúrgicas porque si es verdad que hay plan de inversión, eso podría detenerse con la negativa de entregar las puertas, por esa razón no se descarta que tengan que actuar de otra manera.

Al menos es lo que se dice entre los trabajadores, claro no todos pero si nadie más se mueve entonces esa minoría tendrá secuestrada a las dos plantas siderúrgicas y con el riesgo de que no hay reactivación por lo tanto no se recuperan las fuentes de trabajo ni tampoco hay salario.

En este sentido el dirigente de ex trabajadores que reclaman el pago de su liquidación Julián Torres Avalos, dice que si se toma el acuerdo de no entregar las puertas no pasa nada porque aunque digan que se viene la quiebra de AHMSA la verdad es que ya se encuentra en esas condiciones.

Dice que no aceptan entregar las puertas porque el plan es pagar parte del salario a empleados de confianza hacer a un lado sindicalizados, que no tienen confianza en la propuesta de la empresa, de cubrir tres semanas, que es falso y solo quieren para los directivos.

Señala que sigue el frente común contra AHMSA por parte de los trabajadores y ex trabajadores unos exigiendo el pago de su liquidación, otros en espera de que empiecen a pagar, en ambos casos la lucha seguirá y mañana viernes estarán presentes en el lugar conocido como Ave Fénix.

La verdad un panorama bastante complicado, todo apunta que no se alcanza a dimensionar la realidad, lo anterior porque dice Julián que no confían en los representantes de la Secretaría de Trabajo porque son funcionarios de tercer nivel, es decir sin facultades para tomar acuerdos.

Por otro lado, Golden Dragon, empresa que opera al norte de la ciudad entregó utilidades a sus trabajadores en promedio 27 mil pesos una cifra bastante importante y de ser empleado de manera tranquila, las familias tendrán un respiro en su economía por ser un ingreso extra que llega en momentos que más se necesita.

Es bastante interesante conocer cuantas empresas ya entregaron utilidades, es la manera de ver si los trabajadores ya entendieron que no es con movilizaciones, plantones y bloqueos como se arreglan las cosas, es por el camino legal ya sea con la dirigencia sindical y de manera directa con la empresa.

Incluso el director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez García, recomienda a trabajadores no caer en el error de movilizarse, si tienen dudas pueden acudir a las oficinas y pedir intervención oficial es decir que esa dependencia pida a empresas copia de la declaración anual.

De esa forma no corren el riesgo de ser despedidos de su trabajo, recordar que el camino legal siempre es la mejor opción, en los tiempos actuales proteger el empleo es fundamental tomando en cuenta que no hay oferta de trabajo, por esa razón reitera su petición de buscar y encontrar asesoría en el Centro de Conciliación Laboral.

Nos leemos mañana..