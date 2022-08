Mientras un sector comercial sigue con buenas ventas otros de capa caída, el regreso a clase en realidad se convirtió en calvario para padres de familia, los gastos son extraordinarios y muy pesados, a eso se suma el pago de energía eléctrica que sigue muy elevada la facturación.

En este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que CFE debe de formar un programa de pagos en parcialidades, de cuando menos un mes, hay gente que tiene que endeudarse para pagar el consumo eléctrico, dicho de otra manera tapan un pozo pero abren otro más grande.

"Hay compañeros desesperados cuando se les entrega la facturación, hacen cuentas y se ven en la necesidad de sacrificar otros gastos, de lo contrario no completan, ahora más con los gastos de transporte de sus hijos, son cuando menos dos veces al día lo que representa serio problema" señala.

Ante este panorama reitera su exhorto a los usuarios de hacer buen uso de la energía eléctrica, es cierto las temperaturas son insoportables pero no hay de otra más que actuar con cautela, de lo contrario en septiembre cuando les llegue la facturación van a poner el grito en el cielo y es real

Por otro lado es acertada la postura del vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, cuando dice pese al serio problema en el tramo Ocho de Enero-Diana Laura, no se ven intenciones de autoridades por aumentar la seguridad pública, eso puede convertirse en problema de vida si continúan las acciones de los vándalos.

Lo anterior en referencia a los ataques a peñascazos contra unidades de transporte de pasajeros y contra conductores en general, mientras las cosas se tomen a la ligera no hay duda que no se puede esperar nada bueno, de un momento a otro se presentará una fatal accidente.

Incluso recuerda que en repetidas ocasiones en ese tramo se han registrado accidentes y no duda la causa será la acción de los vándalos que no miden consecuencias al momento de atacar a conductores, por todo lo anterior insiste que es tiempo oportuno de actuar contra los responsables.

No descarta que en el transcurso de la próxima semana hagan acto de presencia en la presidencia municipal y entablar platicas con autoridades, al insistir que ya no puede seguir la inseguridad, es la única vía de comunicación por lo tanto no hay manera de evitar la circulación por dicho tramo.

De lado social, se conoce que la supuesta agencia que opera frente a Xochipilli, comete una serie de abusos contra propietarios de unidades extranjeras, no hace el registro, la gente busca otra opción y lo consigue, pero apenas tiene en sus manos el documento y recibe llamada de que pase a pagar.

Con esta versión vuelve a aflorar la duda del manejo de expedientes, como es que una agencia particular, tenga en sus manos información oficial, está claro que autoridades tienen el compromiso de investigar, si hay o no trafico de influencias, esta medio raro eso de que llamen para cobrar un trabajo que no hicieron.

Y tengo gente documentada en este tema, no hay manera de zafarse o decir que es falso, esa es la razón que obliga a una investigación, tampoco es casual que ese negocio en cierta forma monopolice las citas, y cuando no puede y la gente busca otras opciones como quiera cobra, cínica la actitud.

Hay que investigar muy bien este tema, de que saldrán cosas malas de eso no hay la menor duda, es cuestión de echarse un clavado y aflore la realidad, hay cosas que no se explica porque ocurren, pero ocurren, todo eso obliga a una fuerte investigación y conocer que está pasando.