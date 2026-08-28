Juez federal decidirá como actuar con obreros

Ante la postura de ex trabajadores de Altos Hornos de México que no permitieron el retiro de un montacargas, el juez federal deberá tomar la decisión de aplicar medidas de apremio, es decir una sanción económica o arresto que es lo que se contempla al desacato de la autoridad.

María del Rosario Rocha, abogada dijo que la función del actuario a quien le impidieron retirar el montacargas que reclama una empresa fue la correcta notificó y tomó nota de la negativa de los obreros, por lo tanto va a informar al juez y en su momento determinará que acciones legales se aplican.

"Una orden del juez se tiene que cumplir en caso contrario existen figuras legales, en su momento va a tomar la decisión sobre todo si en la próxima diligencia los trabajadores se oponen entonces es cuando se aplicarían las acciones legales, eso le corresponde al juez decidir" indicó.

Lo anterior al recordar que el proceso de quiebra es aparte, en este caso una empresa reclama el montacargas, ya se llevó un juicio, entonces se tiene que cumplir con la orden del juez porque al ser un caso legal la cosa no puede quedar así sin cumplirse con el ordenamiento, enfatizó.

Por otro lado, para el empresario Eugenio Williamson Iribarren, mientras no haya presencia de la presidenta en el caso de Altos Hornos de México, es difícil encontrar solución al problema y la presión de los ex trabajadores afectados es comprensible porque ya son más de tres años y no reciben nada.

Ante este panorama dijo que lo correcto es que los trabajadores trasladen sus movimientos de presión a la ciudad de México, que se planten afuera de Palacio Nacional o bien que irrumpan en la mañanera, es la manera de hacerse escuchar, porque poco o nada le interesa lo que ocurra en Coahuila.

"La presidenta se encuentra muy ocupada en el caso de Rocha Moya y sus cómplices, por eso es seguro que no le pone atención al problema que presentan miles de ex trabajadores que amenazan con reactivar medidas de presión, pero deben ser en la capital del país para hacerse escuchar" se pronunció.

El empresario fue claro al destacar la importancia de que el reclamo de ex trabajadores sea escuchado por la presidenta porque sin duda alguna es la única que tiene en sus manos atender esa demanda social y humanitaria, ya es mucho tiempo y en realidad no hay nada de avance.

En otro tema, de Hércules se comunican para insistir que se sienten en completo abandono por parte de autoridades, incluso se quejan porque desconocen a los supuestos defensores de oficio, no hay nada que indique en realidad se encargan de atender los problemas de trabajadores.

"Dicen que por internet los podemos encontrar pero en este pueblo no hay manera de acceder a una computadora, el celular no alcanza a enlazarse, vivimos una vida diferente a Monclova y la carbonífera, es real que necesitamos con urgencia comunicarnos con los defensores" aclaran los obreros afectados.

Porque destacan que ni el sindicato minero ni nadie se ocupa de ellos, no hay manera de dar conocer sus inquietudes, se sienten por completo en abandono total, pese a que ellos son parte del problema que se arrastra por el cierre de las minas, desconocen si fueron o no incluidos en la lista de pago.

"Creo que por humanidad, alguien tiene que tomar en cuenta la petición de que nos envíen a gente que conoce del estado de la quiebra, toda las familias vivimos angustiadas porque el tiempo pasa y no tenemos información, hay desesperación total por el abandono en que nos tienen" señaló el quejoso.

Nos leemos mañana..