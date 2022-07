Napoleón Gómez Urrutia, no tiene por qué meter mano en Altos Hornos de México, es falso que pueda intervenir para conseguir que trabajadores de 60 o más años de edad se les autorice el retiro voluntario, es mentira que lo pueda lograr, señaló Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero,

Señaló que como dirigencia sindical hacen gestiones para que la empresa autorice el retiro de ese segmento de trabajadores que buscan la manera de salir al cumplir su ciclo laboral en activo y confió que pronto se tengan noticias positivas para informar a los interesados en salir de la empresa.

"Lo que debe hacer Gómez Urrutia, es responder a la demanda de mineros de Cananea a quienes desapareció 55 millones de dólares, dejar de mentir y decir que va a negociar la salida de los obreros,, aquí no tiene nada que hacer el sabe bien quien es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo" apuntó.

Leija Escalante señaló que se hacen las gestiones para conseguir la autorización y el retiro voluntario de obreros de 60omás años de edad, incluso primero saldrán los que tengan más años de edad, es el plan que tienen elaborado aplicar al momento se autorice la salida de esos obreros.

Por otro lado, un comisionado de la Sección 288 que salió positivo a Covid-19 obligó a reactivar protocolos sanitarios y exhortar a trabajadores a cuidarse, tomando en cuenta que en el interior de la planta dos de Altos Hornos de México también se reportan obreros afectados por el virus.

Juan Haziel Valdez Orozco, vocero de la organización sindical, explicó que la persona contagiada es comisionada ante el IMSS por ello es posible que en una de sus visitas a la institución es donde pescó el virus, pero de cualquier forma se aplican protocolos sanitarios en el recinto sindical.

"Se designó una persona que se encarga de aplicar gel antibacterial a quienes por necesidad acuden al recinto sindical, incluso el exhorto es que si se puede atender el asunto por teléfono que lo hagan de esa manera no correr riesgos, el virus sigue merodeando por todos lados" señaló.

En cuanto a obreros reportados con contagio señaló que no tiene la estadística de la cantidad pero si hay, tampoco conoce si alguno de ellos se encuentra hospitalizado, el caso es que en cierta forma se levantó la alerta sanitaria, obligó a reforzar las acciones y protocolos, apuntó.

En otro tema, ante la postura de Teléfonos de México de no dar marcha atrás a sus planes de modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, la dirigencia sindical reactivó movimientos de protesta y denunció que la empresa reprime a trabajadores y niega autorizar diversas prestaciones colectivas.

Luis Hernández de León, Secretario General, dijo que en un desesperado intento por doblegar a trabajadores, por diversos medios la empresa ha dicho que corren el riesgo de no cubrir el salario semanal, pero es parte de las presiones que hace con el intento de meter miedo y terminar con los movimientos.

"No autoriza tiempo extra, hay diversas prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo que incumple, por ello las medidas de presión seguirán, no van a ceder a su petición de no modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, Telmex debe entender que no se negocia un punto de ese tipo" indicó.

Dentro de sus acciones de protesta los telefonistas se plantaron en la plaza principal donde celebraron un mitin y por cerca de media hora permanecieron en el paseo público, además se tiene contemplado aplicar paros de labores hasta llegar a las últimas consecuencias por la negativa de la empresa.

Nos leemos mañana