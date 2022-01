Ni modo, la pandemia sanitaria impidió celebrar el séptimo aniversario de la fundación del Sindicato Nacional Democrático Minero, hoy 20 de enero, en cuando autoridades sanitarias lo permitan se programará por ser un evento especial en la vida de los trabajadores, señaló Ismael Leija Escalante.

El Secretario General de la organización sindical, recordó que por tradición se convoca a trabajadores y sus familias a los diversos eventos deportivos y de diversión para los hijos de los agremiados, pero la pandemia no permite aglomeraciones masivas por esa razón no se convocó.

"Que quede claro no se suspende, se prorroga para otra ocasión cuando cambie el aspecto sanitario, las estadísticas de contagios van a la alza, todos los días se reportan más contagiados, eso da una idea de la importancia de respetar instrucciones de no celebrar reuniones masivas" apuntó.

Dijo que estos siete años ha sido de avance en la vida sindical, los trabajadores tienen libertad de elegir a sus representantes, hay democracia total, la toma de decisión se encuentra en manos de los trabajadores que con voto secreto y en elección democrática deciden quien los represente.

Y la verdad han sido años pesados para la organización sindical, ante el interés del Senador Napoleón Gómez Urrutia, que sigue con su intención de recuperar los Contratos Colectivos de Trabajo, pero no para beneficio de los trabajadores es para usarlos y sacar ventaja económica.

Un tema que debe considerarse es el aspecto de formar escuela de cuadro, sobre todo entre los nuevos trabajadores, hablar claro de la historia del Sindicato Minero, represión, cierre de empresas, despidos al por mayor, no se podía hablar ni opinar porque de inmediato los corrían.

La historia no miente donde el Minero mete mano, deja desempleo, es cuestión de recordar Teksid, Gunderson y Pycto, también en Matamoros, Tamaulipas, se perdieron cerca de 4 mil empleos por los famosos paros locos, que obligaron a maquiladoras a salir de esa entidad, es fecha que los empleos no se recuperan.

Por ello es importante platicar con la nueva generación de sindicalistas, que conozcan la verdad, es una lástima que por atender convocatorias fuera de la ley, después tengan que migrar a Estados Unidos, ya no reciben oportunidad de trabajo, esa es la realidad y la historia no miente.

Por otro lado, buena la decisión de alagar seis días la campaña de vacunación a personas de 40 a 49 años de edad y rezagados de 50 a 59, eso permitirá que tengan más opciones, más días para presentarse a vacunar, está comprobado las ventajas que representa cumplir con esa obligación ciudadana.

En este sentido Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147, dice que los obreros de AHMSA responden y acuden a vacunarse, incluso señala que no tiene información de sindicalizados que no acudan, aprovechan la ventaja que concede la empresa de autorizar cambios de turno.

Sobre el puesto de vacunación en el ICC, dice que no tiene información si se vuelve a autorizar como ha ocurrido en otras etapas, en AHMSA buen número de trabajadores se encuentran en ese rango de edad, pero se insiste no hay excusas para no acudir tienen facilidades laborales.

"A responder, es cuestión de analizar las estadísticas de contagios y comprobar que el aspecto sanitario sigue muy pesado, la cuarta ola es de más impacto, todos los días en el IMSS se forman largas filas de personas que acuden a practicarse la prueba y la mayoría sale positivo" apuntó.

Nos leemos mañana.