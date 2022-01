Ni organizaciones ni aduanas saben sobre la legalización de unidades extranjeras

La semana que hoy arranca será tranquila, pero en el aspecto social un poco intranquila, es cuestión de ver las cosas del asunto sobre la legalización de unidades extranjeras, confusión y caos total, hace falta información real, ni organizaciones ni agencias aduanales tienen conocimiento del proceso.

Incluso se habla de que las unidades a regularizar deben haber ingreso al país en agosto del año pasado, es decir quienes aprovecharon para traer la unidad después de esa fecha, no serán sujetas a regularización, es un tema bastante interesante tomando en cuenta que los loteros hacen su agosto.

Está comprobado que triplicaron el precio de unidades bajo el argumento de que serán legales y su costo más alto, pero siguen engañando a la población, por esa razón es importante aclarar las cosas a los interesados en una unidad de procedencia extranjera, también tomar en cuenta la nacionalidad.

No hay duda que esto se pone muy interesante sobre todo por el abuso de los loteros que engañan y aumentaron el precio, claro que no se fuerza a nadie, quien lo hace es por cuenta y riesgo, pero de que se necesita tranquilizar ese mercado de eso no hay la menor duda, y evitar problemas posteriores.

Y hoy como cada lunes e inicio de semana, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonita reflexión, la verdad vale la pena la lectura, y entender el significado del mensaje, en estos tiempos de pandemia en donde todo es inquietud e intranquilidad por los tiempos que vivimos.

Diariamente estamos pasando por circunstancias que nos hacen dudar y preocuparnos hasta llegar a la angustia. Y hay cosas que por más que quieras solucionar o hacer, no está en tus manos la solución. Ahí es cuando debemos dejar a Dios trabajar y solamente confiar en que Él hará lo que es mejor para ti y en el tiempo justo.

Así que, esta noche, habla con Dios, entrégale todo eso que te preocupa y dile que Todo lo deja en sus manos y que Crees que Él se encargará.

Hace mucho tiempo, Harold Sherman escribió un libro titulado How to Turn Failure Into Success, (¿Cómo convertir el fracaso en éxito?), en el que da un «Código de Persistencia».

Si usted se da por vencido muy fácilmente escriba lo que está a continuación y léalo a diario:

Nunca me daré por vencido mientras sepa que tengo la razón. Creo que todas las cosas obrarán a mi favor si me sostengo hasta el final. Tendré ánimo y no desmayaré frente a las probabilidades. No permitiré que nadie me intimide ni me separe de mis metas. Lucharé para vencer todos los impedimentos físicos y las contrariedades.

Trataré una y otra vez, y todavía una vez más para realizar lo que quiero. Obtendré fe y fortaleza al saber que todos los hombres y mujeres con éxito lucharon contra la derrota y la adversidad. Nunca me rendiré al desaliento o la desesperación no importa con qué obstáculos aparentes me enfrente.

Hay nuevos caminos en este día. Hay nuevos senderos que se abrirán para ti. Pero si dejas que tus ojos se empañen de lágrimas demasiado tiempo, ella te impedirán ver lo que necesitas, por ello lo interesante de la vida es ver las cosas como son y será más fácil encontrar solución

Recuerden la base de todo éxito está en poner nuestra confianza en Dios y saber que solo él nos puede llevar al lugar correcto y en el tiempo correcto. En medio del fracaso que encontramos en el camino al éxito, Dios es nuestro socorro. Así que por favor por sobre toda todas las cosas nunca se olviden de Dios.