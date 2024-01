No cumplieron ex directivos sindicales con abonar

Pese a que ayer se cumplió la fecha para que tres ex directivos sindicales cubrieran el primer pago del desfalco al fondo de pro huelga de la 288 no hubo información que hayan cumplido, por lo cual corresponde al Ministerio Público pedir al juez lo que corresponde de manera legal.

En este sentido Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, recordó que el compromiso de los tres ex directivos sindicales fue que el 10 de enero entregarían el 40 por ciento del total del adeudo pero no se acercaron a entregar la cantidad.

Por esa razón dijo que tendrán que informar al Ministerio Público y al juez el incumplimiento del compromiso y con ello que sean las autoridades quienes se encarguen de proceder de acuerdo a la ley, es dinero propiedad de los trabajadores por lo tanto tienen que pagar.

Sobre si es posible dar la baja a los tres y de ahí cobrarse descartó esa posibilidad al señalar que las condiciones en que se encuentra la empresa no lo permiten y segundo hay una larga lista de obreros dispuestos a salir pero no existe posibilidad mientras no se resuelva el problema.

Por otro lado, hay obreros y otros con perfil falso que le siguen atizando a la lumbre, ahora insisten en acudir a la capilla de velación de la 147 y 288 según ellos a sacar a los administradores, designar otros y que los ingresos se repartan de manera equitativa entre todos los obreros.

Nada más erróneo que pensar en que son millones de pesos, es cierto si hay ingresos pero también egresos, desde comprar ataúdes hasta los químicos que requieren para preparar los cuerpos, además salarios del personal más gastos fijos, en síntesis la utilidad puede ser muy baja.

Además ahora compran todo, siempre la empresa los apoyaba con ciertos gastos pero ahora no hay manera, el chiste se cuenta solo, seguir movilizando a los trabajadores que se encuentran desesperados por la falta de salarios, otros siguen trabajando aunque con menos salario y sin prestaciones.

Lo único que van a provocar es la movilización de los cuerpos de seguridad pública así como lo hicieron el año pasado cuando intentaron tomar la funeraria, sin respetar que se velaba un difunto, esta ocasión incitan a que aunque haya un difunto como quiera tomar las capillas, válgame el señor pero así de esas las cosas.

En otro tema, los burócratas municipales se preparan para negociar el aumento salarial, van por el 15 por ciento aunque de todos es conocido que nunca se les autoriza lo que solicitan, entonces para eso son las negociaciones para conseguir cuando menos un 10 por ciento y con ello evitar la huelga.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato de Burócratas Municipales dijo que hoy entregan el emplazamiento en Saltillo para que les fijen fecha de inicio de pláticas las cuales terminan a más tardar el 1 de febrero y el 14 celebrar la asamblea de información sobre la propuesta del municipio.

Mostró confianza en que se consiga buenos resultados tomando en cuenta que la autoridad municipal es consciente de la situación que presenta la burocracia sobre todo por los constantes incrementos en precios en alimentos y otros artículos indispensables para la vida y las familias.

Destacó que esta ocasión solo se va a revisar el tabulador salarial, no incluye otros aspectos que contempla el Contrato Colectivo de Trabajo que en esta ocasión no se revisa por lo tanto solo van a negociar el aumento al salario, por ello hay confianza en conseguir buenos resultados.

Nos leemos mañana..