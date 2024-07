No hay nada que festejar estamos abandonados: Leija

No hay motivo para celebrar el once de julio día del Minero, por principio no hay trabajadores, no hay empresa, todo sigue confuso lo único que resta es esperar al seis de agosto cuando se defina el futuro de Altos Hornos de México y miles de empleos, dijo Ismael Leija Escalante.

El dirigente del Sindicato Democrático Minero recordó que había esperanza de la reactivación de la empresa luego de que el Presidente López Obrador, dijo que todo se encontraba listo para la inyección de recurso, ante la salida ya confirmada de Alonso Ancira Elizondo, pero fue falso.

Por su lado Ancira Elizondo, tampoco da la cara, vive feliz disfrutando de sus millones de dólares y ha final el afectado es el trabajador y sus familias que tienen quince meses sin recibir un solo cinco de salario y prestaciones, nadie toma en cuenta la condiciones en que viven.

"Ya no sabemos ni que onda, la realidad es que no se conoce nada de la negociación, mientras los trabajadores seguimos en espera y sin dinero para hacer frente a los compromisos de las familias, es duro lo que estamos viviendo pero es una realidad que tampoco se puede negar" señaló.

Y al parecer Monclova fue la única ciudad en donde se celebró el Día del Minero unos 20 simpatizantes de Napoleón Gómez Urrutia, se apostaron en la fuente de las Garzas en donde se encuentra el monumento al minero y montaron una guardia de honor, fue todo lo que hicieron.

Ni que decir de Hércules, la Perla y Cerro del Mercado, en donde el titular del Contrato Colectivo de Trabajo es el sindicato minero pero por las condiciones en que viven las pocas familias que siguen en esos pueblos mineros sería una ofensa recordar el once de julio como siempre se hizo.

Incluso obreros dejaron sentir su malestar al señalar que toman como ofensa el hecho de hacer celebración cuando los dejaron en el olvido, nadie los ayuda, nadie les dice la verdad que las minas no abren más, que no se encuentra dentro de los planes de reactivar Altos Hornos de México.

Es una realidad que siempre hemos dicho, no hay proyecto de reactivar esas fuentes de empleo, y como Minosa se declaró en quiebra entonces a lo máximo que pueden aspirar es recibir tres meses de salario por liquidación los que tengan más de quince años de antigüedad un poquito más, y es real.

En donde la cosa sigue pesada es en Lázaro Cárdenas, Michoacán, los trabajadores rechazaron la propuesta de recibir el 75 por ciento de los salarios caídos, y la oferta de que practicarán auditoría desde el año 2021 a la fecha y conocer el estado de resultados fiscales de la empresa.

Los obreros piden otras cosas más por esa razón ante la decisión de no aceptar los ofrecimientos sigue la huelga, eso ocasiona serios problemas al país porque las dos principales siderúrgicas no se encuentran en producción por lo tanto los clientes obligados a comprar fuera del país.

Como se encuentra en huelga los mineros de esa Sección no recordaron la fecha el once de julio, les interesa más su situación económica que un festejo anual, la verdad que con el paso de los años las cosas cambian por completo, al menos es el panorama dentro del sindicato minero.

Ante este escenario vale la pena señalar que las dos principales siderúrgicas no se encuentran en activo a eso se suma el arancel que el gobierno americano aplicó a la exportación de aluminio pues las cosas se complican, es lo que se va a heredar por el gobierno de la Cuarta Transformación, de eso no hay duda.

