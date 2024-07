Hay fe que AHMSA se reactive: Chino Torres

Pese a las condiciones en que se encuentra Altos Hornos de México hay fe y confianza en que pronto se tengan noticias favorables, los clientes de la empresa y trabajadores son los más interesados en que eso ocurra por lo que representa para la economía regional y nacional, dijo el Secretario General de la Sección 147

Néstor Torres Terrazas, recordó que AHMSA produce acero de calidad bajo estándares mundiales, además los clientes se ven obligados a comprar en diversas partes de la república, es acero que llega a México pero no es la misa calidad, a eso se suma que aumenta el costo por el flete.

"El acero de AHMSA no tiene competencia, los mismos consumidores reclaman que vuelva a operar, se ven en apuros para comprar fuera de Monclova, muchas veces el acero no es de la misma calidad, es un serio reclamo que hacen las empresas que trabajan con acero" apuntó

Bajo esos razonamientos, es importante insistir en la reactivación de la fuente de trabajo, son miles de empleos los que siguen en pauta, y no obstante a las condiciones en que se encuentra la siderúrgica no se pierde la confianza, es cierto no hay información oficial pero eso no es indicativo de que todo se ha perdido, apuntó.

Por otro lado, se dice que el saqueo a la empresa sigue vigente, mientras no haya energía eléctrica será difícil evitar que eso ocurra, es cierto se han detenido a personas que roban pero no se conoce si se procedió de manera legal en contra de ellos, y es posible que ante la falta de denuncia salieron libres.

La falta de energía eléctrica impide que el conciliador del Concurso Mercantil, tenga información a la mano, y el riesgo que se corre es que se haya perdido información de los trabajadores y empleados confianza, es decir la antigüedad y todos los derechos que van a reclamar.

Al menos es la información que se tiene, nada oficial pero en base a las condiciones en que se encuentra la empresa nada se puede descartar, y es que no estaban preparados para vivir una situación de este tipo, la paralización de la empresa, en realidad nadie pensó que eso ocurriera un día.

Fue como cuando la pandemia sanitaria no estábamos preparados para una situación de ese tipo, son cosas diferentes pero se puede comparar por las condiciones en que se encuentra la siderúrgica lo que ha traído como resultado serios problemas sociales y emocionales entre los involucrados.

En otro tema, para conseguir inversión nueva es necesario que el próximo alcalde Carlos Villarreal Pérez, empiece a diseñar una estrategia dirigida a promocionar la región, sobre todo aprovechar la amistad que lo une con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y juntos lograr lo que parece imposible.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dice que a título personal y como dirigente sindical tiene disposición de llegar al próximo alcalde y sumarse a las estrategias de conseguir inversión sobre todo extranjera, de ser necesario viajar a los Estados Unidos.

Insiste que es la manera de detener la migración de muchachos que egresaron de carrera profesional y técnica y se encuentran con imposibilidad de encontrar empleo, el sector productivo regional no tiene condiciones para absorber esa mano de obra no hay crecimiento ni nueva inversión.

Por ello insiste que algo se tiene que hacer y cuanto antes mejor, si no llegan nuevas empresas en realidad que las cosas se pueden tornar difíciles, sobre todo para los nuevos profesionistas y técnicos, ellos son los que tendrán que migrar de la región en busca de oportunidad de trabajo, señala.

