Como se encuentra el tema sanitario no se descarta que se tenga que aumentar las medidas sanitarias, en AHMSA como en todas las empresas, industrias y comercios, se reportan trabajadores contagiados, lo que habla de que en cierta forma regresamos al inicio de la pandemia sanitaria.

Es obligado, reflexionar y entender que el relajamiento social, es una de las causas del aumento en contagios, es cuestión de acudir al primer cuadro de la ciudad y ver que todavía hay personas que no traen el cubre bocas, incluso en ciertos tramos no existe la sana distancia por lo pequeño de las banquetas.

Dentro de los negocios si hay protocolos sanitarios pero la gente apenas sale del local y se retira el cubre bocas, eso obliga a autoridades a reforzar las medidas sanitarias, endurecer la vigilancia de la policía COVID y Protección Civil, que recorran la zona comercial y verificar que hay gente sin protección.

También en industrias hay gente que no quiere utilizar el cubre bocas, dicen que la Ley no lo obliga, es cuando se alcanza a observar que pese a la pandemia, todavía existe resistencia, no quieren entender que así como el virus merodea en el mundo y llegó para quedarse, también el uso del cubre bocas es obligado y para siempre, así de fácil y sencillo.

Por otro lado la Chiva Sibrian, dice que en la carbonífera siguen las cosas muy pesadas, que no hay empleo, los pocos que existen son y mal pagados, además sin prestaciones y sin medidas de seguridad, apenas se presenta un accidente y autoridades dicen que van a actuar, pasa el tiempo y nada.

Señala que la desintegración familiar es otro fenómeno que va en aumento, los trabajadores dejan a su familia para ir en busca de oportunidad de vida en otra parte del país, incluso conoce casos de personas que cruzan el Rio Bravo para ingresar a la Unión Americana, desesperados por la falta de ingreso.

Insiste la única forma de detener la migración, evitar que crezca la hambruna es reactivando minas, plantas lavadoras y MICARE, el gran gigante que sigue dormido por la mala acción del gobierno federal, que sigue sin entender el daño irreversible que se comete en esa región de Coahuila.

"La verdad es imperdonable la actuación del gobierno federal, la miseria empieza a crecer, al igual que la desintegración familiar, en manos del Presidente López Obrador, se encuentra reactivar las fuentes de empleo, esas familias son mexicanas, merecen ser atendidas por el Presidente" señala.

Y por el rumbo de la pandemia, es riesgo sanitario el hecho que el IMSS no reconozca los resultados de la prueba COVID-19 de laboratorios y farmacias particulares, eso podría desencadenar contagios masivos, al ser obligado el trabajador acudir a laborar aunque se encuentre infectado, señaló el dirigente de la Federación Frontera de la CTM.

Mario Dante Galindo Montemayor, dijo que hay información en el sentido de que al presentarse el resultado y pidan la incapacidad la respuesta es que no se acepta, que debe ser del laboratorio del IMSS, situación que representa problemas tanto para el trabajador como para la comunidad.

"Si el compañero se encuentra infectado lo correcto es que se acepte el resultado, incluso de manera temporal expedir la incapacidad y pedir que regrese al día siguiente a practicarse la prueba en el IMSS, pero eso de regresarlos a trabajar como que no es correcto, la pandemia no cede" apuntó.

Dijo que en las empresas, industrias y comercios se aplican serias medidas sanitarias a efecto de proteger al personal pero por esa omisión del IMSS de nada sirve, este tema tiene que reflexionarse y entender que no hay tiempo para correr riesgos, se tiene que encontrar solución inmediata, indicó.

Nos leemos mañana..