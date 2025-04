No Se Entiende Lo Que Ocurre En Freightcar

Pese a la grave situación por falta de empleo nadie entiende la postura de los trabajadores de la fabricante de carros de ferrocarril FreightCar que desde la noche del jueves empezaron a manifestarse por lo ellos califican bajas utilidades, la verdad pueden perder el empleo por algo tan simple.

Mientras circulan noticias en el sentido de que hay cierres de armadoras automotrices, otras empresas reducen su producción y es inevitable el recorte de personal en esa empresa le interesa más un porcentaje anual que el salario semanal y prestaciones, además la garantía del ingreso familiar.

Ya se había dicho que se esperaban movimientos de protesta por el tema de utilidades, vuelve a repetirse la misma historia despidos por esos movimientos, es triste que nada les hayan enseñado los años, que cada abril o mayo hay bajas en gran volumen por participar en movimientos.

Caray ven la tempestad y no se hincan como que es tiempo de reflexionar, y que entiendan cuando causan baja por movimientos nadie les vuelve a contratar, es un hecho que no se puede negar, pero en fin cada cabeza es un mundo y cada quien sabe lo que gane o lo que pierde, así de fácil y sencillo.

Por otro lado hay empresas que van a dar menos de utilidades de tres a cinco mil pesos porque el resultado del año pasado no fue nada favorable son empresas que siguen aplicando acciones laborales para no cerrar, no afectar a los trabajadores y no pierdan su fuente de trabajo.

Conforme avance abril y llegue mayo serán más los trabajadores que convoquen a paros locos sobre todo cuando conozcan la cantidad que se les va a entregar por utilidades una prestación que en realidad nadie entiende pero en fin se encuentra dentro de la Ley Federal de Trabajo y hay que cumplir.

No hay duda que el futuro de empresas exportadoras se encuentra en riesgo sobre todo por los aranceles del Presidente de los Estados Unidos, poco a poco empezarán a migrar y es entonces cuando se van a dar cuenta que ni utilidades no salario ni nada, que pasan a formar parte de la larga lista de desempleados.

Y eso es una realidad pero por más que se les dice tranquilos no hay respuesta, incluso en platicas con trabajadores de diversas empresas dicen que esperaban más que pidieron prestado o compraron a crédito pensando que la cifra a recibir sería mayor, un viejo refrán dice no se puede hablar de potrillo en panza de yegua.

En otro tema para el día del trabajo, se espera que este año la presencia de trabajadores en el desfile sea elevada sobre todo de ex trabajadores de AHMSA aunque el movimiento siempre se contamina, esa es la causa por la cual poco a poco cayó la presencia de trabajadores.

Incluso el sindicato de telefonistas que siempre participa, desde hace dos años tomó la decisión de hacer una parada cívica pero ya no participar en el desfile, los dirigentes fueron conscientes de no podrían ser utilizados, la última ocasión los quisieron poner al último de la fila.

Pero se negaron y se retiraron desde entonces hacen sus movimientos con los agremiados, lejos de otros intereses entonces hay que estar muy atentos a lo que puede pasar ese día, sobre todo por la convocatoria a ex trabajadores de AHMSA que si se suman entonces se pone bueno el asunto.

Claro hay que tomar en cuenta que un gran número se encuentra trabajando no tienen interés en salir a la calle, otros prefieren descansar y pasar el Día con la familia, al menos es lo que ha ocurrido los últimos años por eso se pone interesante la participación de ese día del trabajo.

Nos leemos mañana..