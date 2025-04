Sigue El Silencio Del Sindico De La Quiebra De AHMSA

Pese a las reiteradas peticiones de dirigentes sindicales y empresarios que le piden al Síndico de la quiebra de AHMSA Víctor Manuel Aguilera Gómez, de que regrese a Monclova para informar el estado que guarda el proceso de la quiebra, no hay respuesta y sigue el silencio.

Por diversos medios se ha hecho el pronunciamiento pero parece ser que al responsable de manejar la quiebra no le interesa en lo absoluto responder a las peticiones lo que hace ver que seguirá manejando el proceso muy a lo oscurito aunque diga que todo es conforme a la ley de quiebra.

Y la verdad que si es bueno que comparezca, es la manera de aclarar una serie de comentarios que circulan sobre todo porque no ha dicho nada sobre el proceso de liquidación a los trabajadores, que piden se ajuste a lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo.

De que poco a poco crece el malestar de eso no hay duda incluso los ex trabajadores que lidera Julián Torres Avalos, contemplan viajar a la ciudad de México y exponer el documento público donde piden la intervención directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que resuelva las peticiones.

Por otro lado, el tema de utilidades empezó a crecer, y aunque la Ley Federal de Trabajo consigna que es mayo cuando se debe de entregar hasta la fecha no hay información en ese sentido de las diversas empresas grandes que cada año aunque sea en poca cantidad pero entregan la prestación.

Incluso los trabajadores de Iron antes Teksid de México permanecen callados, dicen que les dijeron que aún no hay nada, que porque la empresa cambió de dueño, algo en realidad absurdo, los que conocen la ley saben que eso no es problema, pero bueno cada quien tiene lo que merece.

Por otro lado se conoció que hay empresas que solo van a entregar una suma máxima de cinco mil pesos que porque no hubo más, que el año pasado hubo baja en la producción y ventas por lo tanto no hay nada que hacer, ojalá y los trabajadores entiendan las cosas para no caer en movimientos.

La situación no está como para perder el trabajo, es cuestión de observar cientos de desempleados que con carpeta en mano recorrer empresas en busca de trabajo pero las posibilidades son mínimas no hay manera de que los contraten, así que es obligado dar valor al empleo.

En otro tema, la contratación de médicos en el IMSS no va a resolver las cosas, son múltiples las carencias que existen mientras que la población derechohabiente sufre las consecuencias de la falta de médicos, medicamento e infraestructura porque la clínica siete es obsoleta.

Mario Galindo, líder de la CTM de Frontera, dice que todos los días reciben a trabajadores que van en busca de apoyo para ser atendidos en el IMSS, incluso hay quienes piden adelantar el plazo para la consulta con especialistas porque les dan un plazo hasta de seis meses porque no hay.

En otros casos los canalizan a Monterrey pero enfrentan un serio problema por principio les dan 25 pesos para gastos de alimentación, sin tomar en cuenta que como salen de madrugada y son cuando menos dos alimentos, pero con esa cantidad no alcanzan ni para un refresco.

Otro aspecto es el hecho de que en ocasiones los pacientes se quedan varios días hospitalizados y a sus acompañantes no les dan para alimentos, por todo lo anterior lo correcto es que los atiendan en la clínica siete y terminar con esa serie de problemas que presentan.

Nos leemos mañana..