No se vislumbra pronta solución de AHMSA.

Pese a que se dice que hay avances dentro del proceso de la quiebra de Altos Hornos de México, la realidad es que todo sigue igual, detenido no obstante la urgencia de avanzar tomando en cuenta la condición económica y mental de los miles de afectados que todavía tienen esperanza.

Dicho de otra manera los ex trabajadores piensan que es un proceso ágil cuando la realidad es otra simplemente basta con conocer el caso de Inter Jet, a cinco años de que se declaró en quiebra el proceso avanza, se detuvo porque hubo empresarios que reclamaron bienes que tenían en comodato.

Y exactamente es lo que va a ocurrir con AHMSA, cientos de proveedores van a meter amparo para recuperar sus bienes en las dos siderúrgicas y eso sin duda va alargar el proceso por tiempo indefinido y se tiene que decir con la verdad para no crear falsas expectativas.

Incluso de repente dejó de circular información sobre los supuestos compradores que dicen estaban listos para meter dinero y reactivar las operaciones pero mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum, no marque camino es imposible que eso pueda ocurrir, la millonaria deuda la impide.

Otro aspecto es que podría venderse en partes por departamento pero es un tanto difícil AHMSA fue una empresa integrada, además desmantelar un equipo no es cualquier cosa, es otra inversión, eso ocurre con los grandes departamentos el área de laminación, normalizado entre otros.

Y es un hecho que aunque se ponga a remate no será posible que en la primer convocatoria salgan interesados saben bien que conforme se emitan más subastas el precio va a la baja por lo tanto van a esperar que salga la última, siempre es así los que conocen saben lo que juegan.

Es bueno hablar con la verdad a ex trabajadores y sociedad porque en realidad que se muestran entusiasmados por el remate pero se insiste no es una cosa sencilla no es como vender pan, automóvil u otro bien es equipo especial que no todos los empresarios necesitan, es el detalle.

Pero bueno a esperar que avance enero para estar en condiciones de ver que sigue con la empresa, poco a poco se aleja el pensamiento de que podría volver a operar, si acaso eso es posible sería una empresa pequeña, que generaría pocos empleos sobre todo para el área de mantenimiento.

En otro tema, los burócratas municipales van por el 18 por ciento de aumento al salario, además de otras prestaciones sobre todo económicas contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo que vence el próximo 14 de febrero a las doce del mediodía con un minuto, de acuerdo al plazo.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monclova, dijo que aún no hay fecha para el arranque de las platicas, esperan que el Tribunal de Saltillo, proceda y ordene que la negociación sean en Monclova como siempre se ha hecho.

Señala que tiene confianza en obtener buen resultado y proteger a la burocracia municipal que en campaña atendió la visita del hoy alcalde Carlos Villarreal Pérez, y recuerda que será la primera revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con la administración que arrancó el primero de enero.

Indicó que hay buen ambiente entre ambos factores, por ello mantiene su confianza que al momento de arrancar la negociación empiece a verse resultados de esa manera llegar al 14 de febrero con una buena propuesta económica tanto en salario directo como en diversas prestaciones económicas.

Nos leemos mañana..