Obreros están equivocados así no son las protestas

El movimiento de protesta hecho por obreros de Altos Hornos de México no se justifica, no es de esa manera como pueden exigir sus derechos la sociedad merece respeto y bloquear la carretera federal 57 no es la mejor o única opción tienen que buscar otras opciones, dijo el abogado Miguel Angel Reyna Adam.

Incluso apuntó que siempre apoya la lucha de los trabajadores pero en esta ocasión no va de acuerdo, en todo caso que protesten en oficinas federales y afuera de lo que fue AHMSA, pero sin afectar a la comunidad que poco a poco les va retirar el apoyo y respaldo por esos movimientos.

"Creo que fueron mal aconsejados por sus líderes, algo que no se vale, no hay sindicato por lo tanto no hay líderes de manera colectiva deben de sumarse pero mientras la imagen de un líder ronde, será difícil conseguir la unidad que a final de cuentas es lo que interesa en estos momentos" señaló.

Insistió en su llamado a no dejarse llevar por instrucciones de personas que no les interesa la situación que viven, tratan de sacar tajada aprovechando el malestar de los obreros, lo correcto es que no haya líderes que ellos sean los propios coordinadores y cuidarse mucho de la mano que mece la cuna.

En otro tema, el dirigente de la CTM de Monclova Jorge Carlos Mata López, dice que las negociaciones salariales y contra actuales van por buen camino, incluso se ha alcanzado arriba de los dos dígitos es decir del diez por ciento y la tendencia es la misma para las próximas negociaciones.

Señala que no en cierta forma el impacto no es únicamente en el incremento del diez por ciento, porque también influye dentro de las diversas prestaciones colectivas contempladas en los Contratos Colectivo de Trabajo, como son premio de asistencia, vales de despensas entre otras.

Para el dirigente sindical en cada negociación buscan sacar los mejores beneficios para los trabajadores tomando en cuenta la escalada inflacionaria, el fuerte incremento de precios, además negociar es complicado tomando como base el incremento del 20 por ciento a salarios mínimos.

Ante ese escenario reiteró que todas las negociaciones contra actuales y del tabulador se buscará que el incremento directo al salario sea cuando menos de dos dígitos incluso han logrado arriba de esa proporción la intención es no perder el equilibrio entre ambos factores productivos.

En otro tema ayer varios trabajadores se acercaron para decir que es cierta la versión la mano que mece la cuna es Napoleón Gómez Urrutia, que quiere cobrar venganza después de que perdió los Contratos Colectivos de Trabajo de la 147 y 288 por esa razón no quiere que AHMSA se recupere .

Le preguntan a quienes encabezan los movimientos, integrada por células napistas si tanto les interesan la solución porque no tocan el tema de Hércules, la Perla, Cerro de Mercado y la sección de Pachuca Hidalgo, los trabajadores al igual que los de AHMSA no tienen salario mucho menos prestaciones.

Les pregunta cuantas despensas y apoyo económico han recibido del Senador y dirigente minero, ni un solo peso, solo indiferencia y el afán de que los inversionistas se alarmen y avienten el proyecto de la millonaria inversión, es una realidad que nadie puede negar, así se encuentra el escenario.

Incluso se les hace raro, que nunca mencionen esas secciones mineras, siempre todo va dirigido sobre AHMSA y es cuando se alcanza a observar la mano que mece la cuna no quiere que la empresa se reactive sin importarle para nada la situación que viven miles de familias.

Nos leemos mañana..