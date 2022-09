Para apoyar a los casi cien trabajadores que salieron por retiro voluntario, la directiva sindical programó una serie de conferencias en donde podrán conocer los pasos a seguir para su pensión, Infonavit y Afores, con ello no retrasar la autorización del derecho que tienen.

En este sentido el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, dijo que el ciclo de conferencias será el miércoles en tres horarios distintos once de la mañana una y cinco de la tarde, para que los ex trabajadores interesados acudan en el horario que mejor se ajusten a sus necesidades.

Recordó que el contador público Alonso Fernández, será el encargado de asesorar a los ex trabajadores, todos los estén interesados tendrán oportunidad de resolver dudas que presenten sobre los temas antes señalados, se busca no tengan problemas al momento de presentar su solicitud de pensión.

"Nosotros como dirigencia sindical nos comprometimos apoyarlos en su recorrido ante el IMSS, Afore e Infonavit, y que mejor que una persona que en anteriores ocasiones ha acudido a dialogar con compañeros que tienen dudas en este sentido y la verdad que si es muy bueno" apuntó.

Del lado de la 288 el vocero Juan Haziel Valdez Orozco, dijo que tienen confianza en que la empresa se reactive, que alcance a salir de la situación en que actualmente se encuentra, ya en otras ocasiones lo ha hecho por lo tanto, de nueva cuenta volverá a resurgir para bien de la sociedad.

Señaló que por ello es importante enviar mensaje positivo a los clientes, eso obliga a guardar la calma laboral es interés no solo de la base trabajadora, de la sociedad en general que la empresa consiga resultados favorables y se recupere en el menor tiempo posible que aumente su producción y ventas.

Cuestionado sobre la declaración de dirigentes empresariales que pronostican el colapso de la empresa, señaló que para la base trabajadora el pensamiento es que pronto se logren buenos resultados, que la empresa sigue como motor de la economía regional y de un tercio de Coahuila.

Hablamos de los beneficios que representa la reactivación de AHMSA, una gran empresa generadora de miles de fuentes de empleos tanto directos como indirectos, es bueno recordar que pese a esos problemas AHMSA nunca ha recortado personal mantiene su plantilla intacta, apuntó.

En otro tema del lado de Telmex, en cierta forma la negociación sigue estancada, la dirigencia sindical y base trabajadora rechazaron la propuesta presentada en el sentido de que Telmex aportaría la diferencia de las Afores a los nuevos trabajadores, es decir que se retiren con un salario más bajo.

Pero eso quiere decir que no quita el dedo del renglón, que quiere mutilar el articulo del Contrato Colectivo de Trabajo donde se establece el sistema de jubilación, por esa razón la propuesta fue rechazada, las platicas siguen en la ciudad de México, pero prácticamente sin avance alguno.

Incluso destacó que para el 20 de septiembre será la última negociación en caso y no se tenga acuerdo de nueva cuenta volverán a colocarse las banderas que simbolizan huelga, es petición de los trabajadores que no quieren se elimine esa prestación para los nuevos trabajadores.

"Si no hay acuerdo no hay duda que volveremos a paralizar Telmex, no cede en su propuesta de afectar al Contrato Colectivo de Trabajo, por esa razón, seguiremos en la negociación, donde interviene la Secretaría de Trabajo, pero hasta la fecha sin resultados favorables" puntualizó.

Nos leemos mañana..