Patrones no pueden descontar el salario para deudas

La intención de diputados por lograr que se reforme la Ley Federal de Trabajo a efecto de que patrones descuenten para abonar deudas de sus trabajadores no es procedente, no se pueden convertir en deudores solidarios además es un aspecto personal de cada trabajador y no se debe involucrar la fuente de trabajo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que la propuesta de reforma atentaría contra millones de trabajadores mexicanos tomando en cuenta que la mayoría tiene adeudos diversos sobre todo en mueblerías por muebles para el hogar.

"Si se aprueba esa reforma los bancos serían los primeros en irse a la yugular contra los trabajadores, las instituciones bancarias siempre se encuentra al acecho de los deudores y no proceden a embargar parte del salario porque no es legal, pero se reforma entonces la cosa cambia" indicó.

Incluso destacó que ha otros aspectos más importantes que los legisladores deben de tomar en cuenta para beneficiar no para perjudicar a los trabajadores, sobre todo en tema de impuesto situación que cada semana impacta de manera negativa en la economía de las familias, señaló.

Por otro lado de repente dejó de circular información en el sentido del proceso de AHMSA también se alcanza a observar un poco más de tranquilidad en las redes sociales que se aprovecha para descargar todo tipo de comentarios aunque muchos de ellos en realidad fuera de todo orden.

En donde se debe poner atención es en el movimiento de ex trabajadores del cinco por ciento, ya se buscó otra forma de recibir apoyo, al involucrar tanto a ex trabajadores como empleados de confianza cuando les dicen que hoy sábado podrán registrarse para recibir apoyo oficial.

La verdad que de manera oficial nadie ha dicho que sea real el apoyo, hay que evitar caer en manos de personas que utilizan la desesperación para sacar provecho, cuestión de recordar Fernando, que pidió documentación para pedir a autoridades electorales registro de su partido.

Casos de ese tipo hay y muchos, por esa razón es obligado estar al pendiente si es real o no el supuesto apoyo a ex trabajadores en general porque no se vale animarlos y decirles mentiras, no es moral utilizarlos para otros fines, los apoyos oficiales no llegan de esa manera, al pendiente.

En otro tema, los comentarios sobre el rescate en Pasta de Conchos y el Pinabete siguen presentes sobre todo entre los ex trabajadores de AHMSA quienes comentan que gastan millones de pesos para rescatar muertos mientras que miles de vivos sufren serios problemas por la falta de trabajo e ingreso.

Incluso poco a poco termina la ilusión de que el Gobierno Federal actúe y reacciones aplicando acciones para reactivar la fuente de trabajo, aunque se diga lo contrario no se alcanza a observar voluntad política y a final miles de ex trabajadores siguen en espera de solución.

Ya no para regresar a trabajar, cuando menos para que se empiece a programar el sistema y fecha de pago, y aunque muchos mencionan salarios y prestaciones ya es ganancia se les liquide conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y no bajo la ley de Quiebra porque entonces sí que serían afectados.

Así se encuentra el panorama para miles de ex trabajadores que siguen en espera de noticias alentadoras aunque también deben de tener que el remate de bienes no es tarea fácil, quien no lo vea de esa manera quiere decir que le falta información no es como vender pan o tortillas, así de fácil.

Nos leemos mañana..