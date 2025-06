Peligro con motociclistas

Los motociclistas se han convertido en serio peligro, por semana llegan al Hospital Amparo Pape, hasta cinco accidentados lo que obliga a la dirección de tránsito a implementar programas de capacitación de lo contrario ese problema vial nunca va a terminar al contrario ira a la alza.

El doctor Angel García Rodríguez, director de la institución médica dijo que por falta de conocimiento o por prisa, los conductores de motocicletas de manera continua participan en accidentes y en ocasiones quedan lesiones permanentes a pesar de que traían puesto el casco de protección.

"No solo es el casco lo que necesitan hay que manejar con precaución por lo frágil de la unidad al manejar es fácil que dejen lesiones en otras partes del cuerpo, como se ha comprobado lo correcto es que se aplique programa de capacitación sobre la manera de conducir y desplazarse" señaló.

Por ello reiteró su propuesta a tránsito de que diseñe una estrategia que obligue a conductores de motocicletas a circular con precaución con todas las medidas de seguridad es la manera de meter orden al reconocer que aumenta el número de ese tipo de unidades que circulan en la ciudad.

En otro tema, aunque la reforma Laboral fue buena, es necesario que se aumente el número de personal en el Centro de Conciliación laboral en donde el trabajo se acumula porque es más la demanda de trabajadores mientras que desde su creación hace dos años y medio es el mismo número.

Fernando Tolentino Robles, abogado laborista dijo que la no censuran ni se quejan del trabajo del personal que hace lo que puede pero el cúmulo de trabajo es muy pesado por ello los expedientes no se manejan como corresponde y hay lentitud en la aplicación de la justicia laboral.

"Si no se actúa a tiempo en pocos meses se va a comprobar que el rezago crece, mientras se tenga el mismo número de personal en realidad que será un poco difícil que se avance como se marca en la Ley, lo correcto es que pongan atención y empiecen a trabajar en contratar más personal" reiteró.

Dijo que en el caso de notificadores solo hay dos, en ocasiones uno se incapacita y solo queda uno para cubrir todo el trabajo lo que hace imposible cumplir con el trabajo como corresponde pegando en los trabajadores que deben esperar más tiempo para resolver el asunto laboral.

Por otro lado, la propuesta de que el Gobierno Federal le meta lana para la indemnización de los ex trabajadores de Altos Hornos de México, llamó mucho la atención y como siempre hubo división de opiniones unas a favor otras en contra pero lo cierto que esa propuesta se elimina desde ya.

Y hay que hablar con la verdad a los trabajadores cuestión de recordar el movimiento del cinco por ciento, no hay nada de avance, fueron solo promesas en el sentido de que habría una compensación económica de 80 mil pesos nadie sabe de quien fue idea porque de que no hay nada es real.

Ya pronto concluye el primer semestre del año y todo igual, entonces ese mismo escenario deben verlo los ex trabajadores de AHMSA, además también deben de pensar que el proceso de quiebra no es de un día para otro llevará su tiempo de eso no hay la menor duda siendo claros.

Aunque muchos se molestan pero es mejor que entiendan las cosas porque hay casos de trabajadores que se endeudaron bajo el compromiso de que pronto le caerá la lana, eso es por información falsa que les hacen llegar, para que reciban la liquidación falta su tiempo, ver para entender.

Nos leemos mañana..