Pese a la importancia para padres de familia, todo indica que este año no habrá Feria regreso a clases que organizaba la Cámara Nacional de Comercio, hay un fenómeno muy singular que impide ese evento que por muchos años se celebró y por la pandemia se suspendió los dos últimos años.

Arturo Valdez Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que hasta el viernes solo cuatro comercios de papelería se habían registrado, una cantidad muy baja que impide programar el evento que anualmente se celebraba en la plaza principal y los precios eran más bajos que lo normal.

"Los socios dicen que no tienen condiciones para participar, otros cerraron, otra cantidad cambió de giro, eso impide celebrar la Feria, la verdad que es lamentable, era el escenario en donde los padres de familia tenían la opción de surtir la lista escolar de sus hijos a precios bajos" señala.

Dijo que esa cancelación en cierta forma fue por la pandemia, todo el sector comercial resultó afectado, en el caso de librerías y papelerías, fueron los más afectados y eso se comprueba con la negativa de participar en la feria regreso a clases que se celebraba en la segunda quincena de agosto.

Por otro lado duro golpe a la economía familiar el incremento de dos pesos al kilo de la tortilla, alimento diario en la mesa de los mexicanos, se dice que será un porcentaje más elevado tomando en cuenta que no son kilos de kilos, que son paquetes de entre 700 a 800 gramos y eso se puede comprobar en cualquier momento.

En este sentido el vocero de la 47 Carlos Garza Bernal, dice que es urgente la intervención de la PROFECO que revise las basculas de tortillerías y verificar que los paquetes sean de mil gramos, al envasar, ese es el pretexto de los tortilleros dicen que se pierden gramos conforme se enfrían.

Lo correcto es que la dependencia intervenga, el aumento de dos pesos es duro para la economía, no hay hogar en donde no se tenga en la mesa ese alimento, si se suman los dos pesos diarios son 60 pesos mensuales más que tendrán que pagar, se dice es poco pero a la larga si afecta al bolsillo.

Total que el vocero tiene razón cuando dice que de no actuarse los propietarios de tortilleras seguirán robando al pueblo, por principio no son paquetes de un kilo, por lo tanto el precio es más alto es cuestión de sentido común para entender que así son las cosas, veremos.

Del lado social en el transcurso de la próxima semana se abrirá otro módulo más del Repuve, ahora en el municipio de Castaños, lo que representa oportunidad de ampliar las citas, septiembre se acerca y finaliza el Decreto Presidencial al menos que se coloque un anexo y se amplíe la fecha.

Elsa Guadalupe García de Hoyos, dirigente de la UCDAC señala que tiene información en el sentido de que Castaños será el próximo municipio, serían tres de la región centro en donde se atienda a propietarios de unidades automotrices chuecas y señala que la gente debe responder.

Lo anterior al destacar que se alcanza a observar que no es mucho el interés, gente dice que después cada año tendrán que pagar derechos de control vehicular, es decir piensan que es un pago único pero no es así, tampoco se les puede mentir y decir lo contrario pero de que hay desidia de eso no hay duda.

"Mi recomendación es que acudan, en la oficina los asesoramos con el proceso de registro para la cita, es un pago mucho muy económico por lo tanto no tienen ni deben dejar pasar esta oportunidad, es una legalización histórica por lo económico del pago, así que aprovechar" recomienda.

Nos leemos mañana..