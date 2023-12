Poco a poco se enciende la planta dos

De acuerdo a versión de directivos sindicales, poco a poco regresa la energía eléctrica a la planta dos de Altos Hornos de México, incluso está programado el BOF, cuestión de que empleados de confianza de esa área los manden citar para empezar labores de mantenimiento y evitar accidentes.

En este sentido el Secretario General de la Sección 288 Francisco Rios Treviño, dijo que crece la esperanza de que apenas brincando el año y empiece el retorno de trabajadores, cuando menos ya es ventaja que el equipo reciba mantenimiento tomando en cuenta que las condiciones en que se encuentra.

Señaló que como se alcanza apreciar mientras siga aumentando los departamentos con energía eléctrica, es prueba de que hay buenos proyectos, incluso señalan que en oficinas generales ya se restableció el servicio eléctrico lo que sin duda habla de que preparan el camino para la reactivación.

Apuntó que es importante esperar información oficial pero en realidad es la primera ocasión después de un año que se ve movimiento más en firme y claro, incluso ya se escucha más ruido en la planta dos, lo que atrae la atención de los trabajadores interesados en la recuperación de su fuente de trabajo.

Por otro lado, también hay versiones en el sentido de que falta reconectar el gas natural, pero en este punto es importante destacar que como se maneja todo el proceso es posible que no se necesite, es decir el plan de inversión quizá no comprenda trabajar bajo ese modelo.

Lo mismo ocurre en Hércules en donde esperan noticias de la reactivación de la fuente de trabajo, pero es lo mismo en los últimos días ni una sola noticia involucra el yacimiento minero, cuestión de recordar que bloquearon las puertas de entrada a la mina y se inundó por completo.

Otro punto es el desmantelamiento del ferroducto, en cierta forma hay kilómetros de tubería que desapreció, entonces como que sale más caro, reabrir que traerlo de otra parte, claro todo gira alrededor de los planes de inversión si incluye o no volver a operar es un aspecto que deben tomar en cuenta.

Y no es por el afán de bajar el ánimo y terminar con la esperanza, es algo que puede ocurrir, quienes incitaron a la violencia, tomaron las puertas e hicieron mil desmanes nunca tomaron en cuenta que esto podría ocurrir y es una realidad que tampoco se puede negar o discutir, al tiempo.

En tema más social, cuando menos tres operadores de la línea de taxi premier fueron obligados a regresar lo que cobraron de más por un servicio, los pasajeros denunciaron esa mala práctica y fueron citados a la base de operaciones en donde los esperaban los líderes y los afectados.

Javier Hernández del Angel, Secretario General del Sindicato de taxistas dijo que no van a permitir que eso ocurra, la tarifa no se incrementó en diciembre, no hay porque cobrar más caro, al usuario no se le puede engañar, conoce la tarifa normal por decir así del centro a cualquier colonia de la ciudad.

Por esa razón, exhortó a operadores de la línea Premier a no abusar, no aprovechar que en diciembre la demanda del servicio aumenta, la dirigencia sindical siempre estará en disposición de escuchar a pasajeros para cualquier queja o comentario, serán atendidos de inmediato.

"No toleramos que actúen de esa manera, se tienen que ajustar a las tarifas establecidas, no hay incremento, con la sanción a tres operadores el resto tiene que entender que las 80 unidades premier se encuentran bajo supervisión constante, no se aceptan quejas por abusos u otras irregularidades" advirtió.

Nos leemos mañana..