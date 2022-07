Poco a poco se normaliza la actividad deportiva en la 147, incluso se abren las puertas del centro deportivo para practicar Box, los hijos e hijas de trabajadores interesados en esa disciplina pueden inscribirse y acudir al recinto sindical y recibir información sobre el proceso, dijo Rogelio Córdoba.

El comisionado de deportes de la organización sindical recordó que por años dentro del recinto sindical existe un área especial para que muchachas u muchachos puedan practicar el box, incluso recordó que de ee lugar han salido buenos pugilistas que han sobre salido a nivel nacional.

"Por la pandemia estaba detenido esos ejercicios deportivos, pero ya se trabaja en regresar a la normalidad por principio será Box, poco a poco se dará a conocer que otras disciplinas deportivas siguen, es decir como siempre la organización sindical abre sus puertas a deportistas" apuntó.

Señaló que todas las instalaciones deportivas serán acondicionadas, por más de dos años estuvieron sin uso y se deterioraron por el paso de los días, se prepara una serie de actividades para dejar en buenas condiciones de uso las canchas y otras ´áreas para la práctica del deporte.

Por otro lado, sigue el serio problema que provoca Ferromex, ha grado que Gunderson estuvo a punto de parar actividades por seguir saturadas y llenas las líneas férreas, a pesar del compromiso de la empresa no cumple con liberar los estacionamientos que están llenos de carros de ferrocarril.

En ese sentido el dirigente cetemista Jorge Carlos Mata López, dijo que se trabaja con incertidumbre al no recibir respuesta de Ferromex, de seguir esta situación no descartó que se opte por un paro técnico que afectaría de manera directa a trabajadores, una situación muy pesada.

"De que las empresas productoras de carros de ferrocarril pueden colapsar de eso no hay duda, es algo que pudiera presentarse, no hay manera de enviar la producción al seguir limitada la red ferroviaria, es cierto hubo acuerdos pero Ferromex no ha cumplido con sus compromisos" señaló.

Otro problema es que los clientes de esas empresas apliquen multas por no cumplir a tiempo, sería una sanción que afectaría y pegaría en los trabajadores, ante esa posibilidad como dirigencia sindical hacen el llamado a que autoridades actúen de inmediato y evitar el colapso industrial.

En el mismo lado pero de Frontera, Mario Galindo Montemayor, dice que entre el 10 al 15 por ciento de la plantilla obrera presentan problemas de adicción a una droga, de acuerdo a información que manejan empresas, lo que habla del serio problema que por esa causa se presenta en la región.

Recuerda que la Ley Federal de Trabajo consigna que las empresas pueden despedir a esos trabajadores, pero en el caso de la CTM de Frontera, dialogan para apoyar a esos trabajadores, que reciben ayuda en terapia a efecto de sacarlos de ese mundo, al recordar que si llegan al vicio total pierden todo.

"Las empresas de manera sorpresiva y aleatoria practican exámenes antidoping a trabajadores, es la manera como se ha detectado este serio problema laboral, social y familiar, el compromiso es apoyar a esos trabajadores, apoyarlos, orientarlos pero no despedirlos" apuntó.

El dirigente sindical, indicó que otro proceso sería platicar con las familias de esos trabajadores, que participen en la recuperación del familiar, y que no dañe su relación laboral, familiar y social, correrlos no es el camino, lo mejor es ayudarlos a que dejen el vicio, apuntó.

Nos leemos mañana..