Podría actuarse contra ex trabajadores

En caso y los ex trabajadores de Altos Hornos de México que siguen en las puertas de la empresa intenten detener el ingreso para practicar el avalúo de los bienes, el juez federal tiene facultades para aplicar medidas de apremio que puede ser económica o bien arresto por obstaculizar la ley.

María del Rosario Rocha, abogada que conoce el caso dijo que la ley es clara por lo tanto como última instancia se tendría que solicitar la actuación legal, no se pueden oponer mucho menos exigir algo que no se encuentra dentro de la ley de quiebra, solo los que van a levantar el inventario pueden ingresar.

Señaló que si el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, es obstaculizado entonces puede dar vista al juez federal que a su vez estaría facultado para aplicar sanciones sobre todo los arrestos que serían legales tomando en cuenta que se aplica la ley al impedir se continúe con la negativa.

"Además el bien común, en este caso la mayoría de los trabajadores está por encima de cualquier otro interés en este caso colectivo tomando en cuenta que se involucra a miles de trabajadores que esperan se avance para concretizar el avalúo y seguir con el proceso de rematar los bienes" indicó.

En este sentido el síndico ayer compareció ante la Comisión Especial de Senadores que tienen en sus manos este proceso y dejó en claro que hay muchos avances incluso fijó fecha para la segunda semana de marzo estará en condiciones de tener información sobre el avalúo de los bienes.

Y como lo decíamos ayer los trabajadores, no todos por cierto, una minoría buscan su beneficio sin tomar en cuenta la mayoría, ahora que es falso cuando dicen que siguen en las puertas para evitar se siga vendiendo bienes, cuando la realidad es otra y todos saben que el saqueo continua.

Poco a poco saldrá a escena la realidad quién financia la presencia de ese grupo de ex trabajadores porque también es cierto gratis no es el movimiento cuestión de recordar que si trabajando muchas veces no se completa para los gastos del hogar ahora sin trabajar, como que se baja el cero y no contiene.

De que hay intereses ocultos no hay duda, ya veremos la reacción de quienes insisten en no permitir el acceso cuando digan permitimos entrar si participan estas personas, en ese momento se podrá conocer la realidad, de eso no hay duda así lo consigna la historia por esa razón muy al pendiente de este asunto.

En otro tema en la línea de Taxis Premier siguen en espera de que la persona que subió el video en donde se capta a un operador peleando con otro conductor de la cara y haya un careo entre el acusado y el acusador, es la manera de actuar como corresponde y no afectar a nadie.

Javier Hernández del Angel, dirigente de la línea de taxis, dijo que proceder en contra del operador pero sin denuncia o queja personal es tanto como caer en un juego, en donde no se aclaran la cosas, por principio solo se grabo lo que a esa persona le interesa omitió todo desde el principio.

"Lo correcto era grabar cuando supuestamente inicio la discusión, las causas, platicar con ambos y luego de ese careo ahora si tomar las acciones que en realidad corresponda, no por una acusación de alguien que no da la cara a pesar de que le he pedido que acuda a denunciar" señaló.

En el caso del operador apuntó que no es nuevo, que tiene años en el oficio y es la primera ocasión que se presenta una queja pero no es nada creíble, mientras el que acusa no se presente no será posible actuar ni aplicar medidas, se requiere que haga acto de presencia para el careo.

Nos leemos mañana..