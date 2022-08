Por meses los Napistas estuvieron pidiendo el retiro voluntario, ahora que se autorizó dicen que siempre no, que siguen de largo, demostrando que su único interés es seguir con sus actos dirigidos a desestabilizar el ambiente laboral y sindical por ser las instrucciones que reciben, dijo Ismael Leija Escalante.

El dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que en la planta Dos Jesús Flores y el hermano Mel, son los principales incitadores a la violencia sindical, critican, por diversos medios decían que el retiro voluntario, que ya era necesario y ahora salen con que se quedan.

Dice que lo anterior a pesar de que son personas con más de 60 años de edad, ya cumplieron su ciclo laboral en activo pero ni con todo eso muestran interés en irse de la Altos Hornos de México, es la instrucción que recibieron quedarse para ellos es más cómodo seguir.

"Se les dijo esta listo el retiro voluntario, adelante pero no aceptan es bueno que la base trabajadora tome en cuenta esa postura, la intención que tienen es de seguir provocando a los obreros, a intentar desestabilizar la empresa, esa es la razón por la cual rechazan esa prestación" apuntó.

Por su lado el Secretario General de la Sección 147 Fidencio de León Montalvo, dice que en la planta Uno es el caso de Transito Méndez, obrero con 64 años de edad pero se resiste a retirarse, incluso lo invitaron a anotarse para que el primero de septiembre deje la empresa y no responde.

"Son personas que tienen meses pidiendo el retiro voluntario ya se autorizó pero se hacen a un lado, se alcanza a observar el interés no colectivo personal, cuidan sus intereses antes que los personales, utilizó muchos medios para pedir el Retiro y ahora sale con que se queda a trabajar" indicó.

El dirigente sindical, indicó que con esa postura se alcanza a observar que quiere seguir con sus ataques, afortunadamente nadie le cree, ya lo conocen y lo correcto es que acepte el retiro voluntario y a disfrutar su pensión, pero prefiere cuidar otros intereses antes que los propios y familiares.

Señala que afortunadamente ya los trabajadores se dan cuenta el interés en este caso de Tránsito, que por diversos medios exigía la autorización del retiro voluntario, ahora se hace a un lado, es una persona ya grande, lo correcto es que firme el convenio y empiece a tramitar su pensión.

Del lado social, Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD Nacional, elaboró un escrito que entregará al Presidente López Obrador, en donde le señala que hasta la fecha el proceso de regularización no avanza serán miles de unidades las que se quedarán fuera todo por la falta de infraestructura.

Señala que se debe ampliar cuando menos a seis meses el Decreto Presidencial que vence en septiembre, que involucre a los municipios, que hasta la fecha se muestran indiferentes, que apoyen con infraestructura con personal y de esa manera abrir más líneas para atender más unidades.

Apuntó que de seguir operando en las condiciones actuales, en la región serán 40 mil 320 unidades que no serán regularizadas, en Coahuila 119 040 unidades de las 140 mil que ya circulan no van a regularizarse eso obliga a tomar con seriedad este proceso de lo contrario será un fracaso total.

"El problema principal es que en una mañanera el Presidente López Obrador, fuer claro cuando dijo que no habrá ampliación del Decreto Presidencial por lo tanto, de no darse más herramientas, miles de unidades chuecas no van a entrar a la regularización" pronosticó.

Nos leemos mañana..