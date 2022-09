Por petición de trabajadores la directiva de la Sección 147 dialogaron con el director de transporte y vialidad a quien le presentaron la petición de reactivar la ruta Directo al oriente de la ciudad que suspendieron tras la pandemia sanitaria al reducirse el número de usuarios por el cierre de comercios y reducir la movilidad.

Carlos Garza Bernal, vocero de la organización sindical dijo que las unidades esa ruta son las que entran a dejar y recoger trabajadores que ingresan por las puertas1, 3 y 6 por ello es conveniente que se reanude el servicio, es la manera de beneficiar a trabajadores que viven por aquel sector.

"Además el tiempo de recorrido es menor, circula tosa la avenida San José, no entra a otras colonias, por eso la ventaja de contar con esa ruta, el director de transporte nos dijo que va a buscar la manera, para ello dialogará con concesionarios para hacerles ver la petición que entregamos" apuntó.

El directivo sindical, señaló que los trabajadores que laboran en la planta Uno de Altos Hornos de México que viven por aquel sector, esperan pronta respuesta de autoridades municipales, que por su intervención de nueva cuenta se tenga ese servicio que concluye la empresa, enfatizó.

Por otro lado siguen los comentarios en torno a la postura de Napistas que por meses se quejaban y por diversos medios exigían la autorización del Retiro Voluntario, pero ahora dicen que siempre no, que no tiene caso salir que esperan retirarse cuando ya traigan bastón y n puedan caminar.

Un punto que vale la pena recordar es cuando trataron de movilizar a trabajadores de AHMSA dos, les decían que tienen todo el derecho, eso quiere decir que los usaron, los utilizaron para su perversos intereses, hubo quienes si cayeron en el error pero otros fueron más cautos.

Ahora lo correcto es que les digan que salgan, que así como los estuvieron engañando por mucho tiempo que respondan, que en la cara, incluso hasta anunciaron una manifestación lo cual no ocurrió, pero de que esa actitud es falta de moral de eso no hay duda, el Napismo no tiene moral, tiene ojos de dinero.

En fin que como dice un viejo dicho las calabazas en el camino se acomodan, otro donde un padre le pregunta a su hijo, que escuchas una carreta, el padre responde viene vacía , el hijo le pregunta porque dice eso " es que mientras más vacía venga más ruido es el que hace, eso pasa con esos cuates, engañan a todo el mundo hasta ellos mismos.

Y en otro tema, son encontradas las versiones sobre el tema del programa el Buen Fin, a celebrarse en Noviembre, unos dicen que es escenario para endeudarse hasta por dos años, otros dicen que no tienen capacidad económica como para aprovechar los supuestos descuentos que se ofrecen.

Es el caso del líder de los macheteros Octaviano González Cruz, quien señala que este segmento de la población no puede pensar, mucho menos planear comprar esos días de ofertas, les falta dinero, no tienen trabajo, el poco ingreso que consiguen es para cubrir sus necesidades básicas.

Señala que no solo en el Buen Fin, la mayor parte de los meses del año no tienen manera de darse el lujo de comprar aunque necesiten, prefieren de segunda mano, es para lo que les alcanza, incluso la ropa la compran en la Pulga al no estar en condiciones de comprar nueva, no hay dinero.

"Todo eso ocurre porque no se les respeta la actividad, hay empresas y comercios que aprovechan su mano de obra para maniobras de carga y descarga, aunque no se encuentren preparados ni capacitados para esas labores, pero ha final en quien pega es en el sector machetero" señala.

Nos leemos mañana..