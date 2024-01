Por segundo año consecutivo no hubo celebración

Ayer se conmemoró el octavo aniversario de la fundación del Sindicato Democrático Minero y por las condiciones en que se encuentra todo era lógico que no se programó evento, es el segundo año que no se programa nada y claro que se justifica no hay dinero ni nada que hacer.

Quizá para muchos resulte sin importancia pero para otros si es tema obligado desde el momento que no siempre se forma una organización de ese tamaño, lo que hacer ver que la consciencia de no hacer nada fue favorable, no tiene caso ni reunirse, es más hasta el edificio sigue cerrado.

La verdad que todos quieren que esta película ya termine, recuperar la fuente de trabajo y recibir los pagos es donde los trabajadores tienen puesta su mirada, sería la única forma de acabar con este ambiente que la verdad les pega a todos por igual, no solo a los trabajadores y sus familias a la sociedad en general.

Sobre el Democrático vale la pena recordar que fue una lucha para desconocer al Sindicato Minero como finalmente lo lograron, y cuando todo parecía que sería el inicio de algo nuevo, de repente AHMSA entró en un retroceso que hasta la fecha sigue y no hay para cuando se recupere.

Por otro lado, sobre la visita del Presidente López Obrador, hay versiones encontradas, unos dicen que no trajo nada bueno, que en cierta forma reconoce que el paro de la empresa es por culpa del gobierno federal, otros se inclinan por decir lo contrario lo cierto es que son culpas compartidas.

Y lo que se vale es que aprovecharon la gira Presidencial para volver hacer política, se les olvida que lo primordial es la recuperación de la empresa y que suelten los salarios y prestaciones, como se encuentran las cosas de nada sirve la movilización para tratar de mostrar fuerza.

Hay que ser honestos y es regla de oro, sin empresa no hay sindicato y sin sindicato no hay empresa, entonces todas las movilizaciones deben estar dirigidas a presionar para que la siderúrgica empiece a trabajar, es lo primordial y dejar de lado cualquier otro aspecto sindical.

Incluso los trabajadores poco a poco dejan de manejar sindicatos principalmente las amas de casa son quienes no les interesa opinar en otro sentido, hay quienes ponen como ejemplo Hércules en donde les mintieron y todo sigue igual ni pago ni reapertura de la fuente de trabajo y eso es real.

En otro tema, sigue pegando la cuesta de enero, cebolla, tomate, limones, tortillas y todos los artículos de la canasta básica a la alza, nadie se explica las causas pero para empresarios es reflejo del incremento al salario mínimo que fue de un 20 por ciento y pegó en los costos de todo el sector productivo.

Porque no solo se elevó el salario también las cuotas patronales ante el IMSS se fueron a la alza, lo mismo que el aspecto de vivienda, es decir trajo una movilización en cadena que se refleja en primordial la canasta básica y si es cierto el incremento de precios ya devoró el aumento salarial.

En este sentido el dirigente de la CTM de Frontera Mario Dante Galindo Montemayor, dice que hay comentarios de trabajadores enojados tomando en cuenta que no a todos se les incrementa el salario el primer mes del año, se revisa conforme vence el actual, incluso hay revisiones hasta agosto.

Por ello el malestar al señalar que se les acaba el dinero con comprar alimentos pagar servicios básicos del hogar y gastos escolares, un serio problema que puede aumentar si no se detiene el incremento de precios principalmente en productos de la canasta básica que es donde más pega en el bolsillo.

Nos leemos mañana..