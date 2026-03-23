POR FIN, METEN ORDEN

En donde por fin se decidieron a meter mano y sacudirse de nocivos elementos es la Fiscalía General de Coahuila que comanda Federico Fernández.

Y es que en la región Centro del Estado se le dio el mando de esa área a Everardo Lazo Chapa, abogado con experiencia en el manejo de personal.

Y desde la llegada de Lazo Chapa a Monclova no dio tregua a la irresponsabilidad e inició con cambios y metida de freno en las Agencias del Ministerio Público en donde inició enroques no sin antes leerle la cartilla a todos, a quienes les ordeno hacer las cosas con apego a la responsabilidad y a la eficiencia.

Y aunque fueron no uno si no varios los enojados pies estaban acostumbrados a hacer las cosas "chuecas" no les quedó más remedio que acatar las órdenes y ponerse a trabajar.

Y es que la mano dura de Lazo Chapa era mucho más que necesaria en esa dependencia en donde todo mundo trabajaba como les pegaba la gana rindiendo tributo al Dios de la corrupción pues se cobraba por todo tipo de trámite.

Enhorabuena para el Fiscal Federico Fernández y para Everardo Lazo la población en general estará mas que agradecida por haber Iniciado con esa sacudida "de piojos" que tanto daño han hecho a la imagen y buen funcionamiento de la Fiscalía.

HACIENDO ADOBES

Desde hace muchos años los monclovenses no habíamos visto el trabajo de fines de semana de los alcaldes en turno a vaya incluso hubo algunos que brillaban por su ausencia hasta entre semana pues las "agenda privada" era el pan de cada día.

Dicha situación hoy se vive de otra forma es decir presencia y trabajo constante del alcalde Carlos Villarreal quien todos los sábados y hasta domingos tiene agenda de trabajo que va desde la supervisión de obras hasta la puesta en marcha de ligas deportivas entre otros muchos quehaceres.

La juventud, eficiencia y ganas de cumplir sus promesas hacen que la población vea, sienta y compruebe que valió y mucho la pena haber votado por Carlos Villarreal pues sin duda alguna su carta de presentación lo es el trabajo.

SIN PENA NI GLORIA

Los que "haiga sido, como haiga sido" terminaron su pre campaña "interna" dirigida a los militantes de sus respectivos partidos, fueron algunos que aspiran ocupar una curul en el Palacio Legislativo de Coss en la capital de Coahuila, Saltillo.

Morena, PAN y MC tuvieron tiempo para llegar a los "militantes" de sus partidos poder lograr así la candidatura aunque todos sabemos que el circo que armaron era para que la gente los conociera cosa que no creo que alguno de ellos lo hubiera logrado.

Y es que hubo quienes fueron señalados por la autoridad electoral por faltar a la ley haciendo dichos trabajos electorales como en el caso de Morena quien fue sancionado por usar la imagen de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual es ilegal.

Y aunque otros como Movimiento Ciudadano MC, hizo una "pre campaña" con olor a campaña formal y hasta desfile de carros hicieron para llamar la atención sin embargo me cuentan que hay siempre más carros haciendo fila en cualquier gasolinera que la fila de carros que lograron reunir para la magna "caravana" de cierre de pre campaña.

Al final sabemos y la ciudadanía lo tiene bien medido, los que van a dar la verdadera batalla electoral están ya en sus respectivos "war room" haciendo la estrategia para poder ganar la batalla del 7 de junio.