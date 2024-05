Problema de FERROMEX pone en riesgo la inversión.

Si Ferromex no resuelve el problema en el cruce fronterizo de Piedras Negras, podría provocar la suspensión de proyectos de inversión tanto de la región centro como de Saltillo tomando en cuenta que para enviar las unidades automotrices a Estados Unidos utilizan este ramal, advirtió Jesús Gil Benavides.

El director de la empresa Freithcar América, señaló que ante el serio problema se entrevistaron con el gobernador Manolo Jiménez incluso hasta con el Embajador de Estados Unidos en México en un intento por encontrar solución al serio problema de la saturación de patios de Ferromex.

Señala que al no estar en condiciones de permanecer varados se ven en la necesidad de trasladar los vagones de ferrocarril a Saltillo, después a Nuevo León y hasta la frontera con Laredo, Texas lo que representa un fuerte gasto por la distancia que deben recorrer por ello lo que se debe hacer es arreglar el problema.

"Cuando empresarios conozcan los problemas que se presentan para cruzar su productos a Estados Unidos, lo más seguro es que decidan ir a otro Estado, lo mismo ocurre con empresas ya establecidas detener proyectos de crecimiento y expansión al no estar en condiciones de trasladar su producción" advirtió.

Por el lado sindical, el juez que lleva el Concurso Mercantil de Minosa, detiene el proceso, ya se le entregó información con la firma de proveedores que están de acuerdo en la propuesta entregada por la empresa y pese a ello no hay avances en cierta forma todo se encuentra detenido.

En este sentido el Secretario General del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, dijo que mientras lo de Minosa no se arregle, el caso de AHMSA seguirá detenido aunque la prorroga vence en agosto, algo bueno podría ocurrir en este transcurso del tiempo.

Se quejó porque a pesar de las condiciones que presenta AHMSA el Juez Federal Saúl Martínez Lira, simplemente hace caso omiso a la convocatoria a que informe la realidad, el estado en que se encuentra la negociación que es el camino para reactivar las operaciones en la siderúrgica.

Recordó que en repetidas ocasiones lo ha exhortado a reunirse o que venga a Monclova y dar a conocer la realidad, que vea las condiciones en que se encuentran miles de trabajadores de cuando menos un tercio de Coahuila, que siguen en espera de la reactivación de la empresa.

En otro comentario, todo apunta que a nivel nacional le juegan las contras a Gustavo Díaz, titular del Infonavit en Coahuila porque el año pasado se reunió con directivos sindicales y les aseguró que mientras no se resolviera el problema de AHMSA los trabajadores con crédito en activo no serían molestados.

Lo mismo ocurrió hace meses aquí en Monclova cuando en conferencia de prensa reiteró que los obreros de AHMSA no serían molestados, pero en los últimos días les ha caído requerimiento de pago, o sea que fue falsa la versión de que no serían afectados, la realidad es otra.

En este sentido Ismael Leija Escalante, dice que al recibir quejas de trabajadores se encuentra en etapa de buscar reunirse con el titular de la dependencia a efecto de recordarle el compromiso que el año pasado hizo, no es correcto que envíen requerimientos de pagos a trabajadores.

"Vamos a buscar al delegado para hacerle ver la queja de los compañeros, eso no es posible, de todos es conocido que se cumplió un año sin recibir salario, de que la empresa se encuentra paralizada para que hoy salgan con que siempre no, que paguen, no vamos a permitir que eso siga" advirtió.

Nos leemos mañana..