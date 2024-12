Retira Guardia Nacional Pirotecnia.

Comerciantes instalados en el primer cuadro de la ciudad con diversa pirotecnia fueron retirados al no presentar permiso actualizado, de esa manera se empezó a legalizar ese comercio, quien no tenga autorización no podrá establecerse en la vía pública y corre riesgos de ser sancionado.

El cabo que manejaba una cuadrilla de elementos de la Guardia Nacional dijo que esa acción se ordenó por superiores y advirtió que quien comercialice cuates en todas sus presentaciones podría ser puesto a disposición de autoridades tomando en cuenta que está prohibido.

Fue la mañana de ayer cuando los elementos recorrían la zona centro a manera proximación social y detectaron vendedores ubicados en las banquetas de la zona centro, al pedir documentación y revisar encontraron que le permiso estaba vencido por lo tanto pidieron levantar el área donde se vendía.

La acción causó sorpresa entre los transeúntes que aunque intentaron comprar ya no se permitió, mientras que el dueño del puesto no tuvo otra más que recoger su mercancía y retirarse para no caer en sanción, hasta que no tenga todo en orden no podrá comercializar la pirotecnia.

Y hoy es un día especial, Noche Buena y mañana navidad, por esa razón hacemos un alto en el camino para recordar a quienes lamentablemente ya no se encuentran con nosotros, en mi caso personal mis queridos y siempre recordados padres que duermen el sueño eterno y se encuentran en la casa celestial.

Van mensajes para todos los lectores,

Cuando la Nochebuena nos convoca, nadie queda excluido, desde el más pequeño al más grande. Que viva la navidad La Navidad es un momento de alegría que solo sucede una vez al año y hay que disfrutar. Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Regresemos a nuestra fe infantil

Para recordar los buenos momentos de la infancia con la gente que nos quiere.

. Prepárate para ser muy feliz porque esta Nochebuena el niño dios visitara tu hogar y hará que todos se sientan felices de celebrar su llegada a este mundo, Las fiestas de Navidad son una tradición que han durado muchos siglos. Este es el mensaje de Navidad: Nunca estamos solos La Navidad es para pasarla con nuestros seres queridos. Aquellos que nos aman.

Ojala pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año. Una curiosa frase de Nochebuena que nos recuerda que es una época especial. No hay nada más triste en este mundo que despertarse la mañana de Navidad y no ser un niño

Los niños son, sin lugar a dudas, los grandes protagonistas de la Navidad. La Nochebuena se pinta del color de tus emociones más profundas. Una bonita frase sobre cómo el día de Nochebuena salen a relucir los sentimientos más profundos.

Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerlo todo el año. El espíritu de la Navidad debería mantenerse vivo durante todo el año. La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. Debemos valorar esta época del año porque es un momento en el que respira mucho amor.

Las familias se reúnen a compartir y todos son felices estando juntos, ese es el mejor regalo que podemos tener todos en esta Nochebuena. Las familias se reencuentran en este momento tan especial. De alguna manera, no sólo en Navidad, sino a través de todo el año la alegría de dar a los demás es una alegría que regresa

La alegría de la Navidad debería estar presente todo el año. No solo en estas fechas.

La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar que uno lleva siempre en su corazón. La Navidad rejuvenece el espíritu y nos hace vivir momentos especiales. No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones.