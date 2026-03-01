Se polariza el caso AHMSA

Desafortunadamente la quiebra de Altos Hornos de México se sigue polarizando, son diversos los comentarios en ese sentido lo que hace ver que mientras el proceso, en cierta forma permanece detenido, las reacciones seguirán a todo lo que da, y con comentarios de todo tipo.

La verdad empresarios dicen que a Afirme le van a ofrecer una parte de la empresa pero el problema es que será muy poco lo que quede para repartir entre los trabajadores entonces es donde permanece la negociación porque el banco de Julio Villareal, no va a querer entregar sus bienes

Y después comprar lo que es de ellos, es cuando por fuerza aparece la incógnita sobre el futuro y hay que ser claros salir con cuentas alegres como que no es correcto, después los ex trabajadores se lo creen y a final al presentarse la realidad es cuando se presentan las molestias.

No hay duda que el proceso de subasta se complica aunque hay quienes lo ven muy sencillo la realidad es otra eso a pesar de que ex obreros se molestan con esa versión pero hay que ser muy cautos al momento de bajar información, no se vale que hagan ver otra cosa cuando la realidad es lo contrario.

En otro tema, Aún no hay instrucción oficial de que estudiantes de nivel básico usen cubre bocas como protección por la contingencia sanitaria, pero tampoco se puede impedir que padres de familia tomen esa decisión a manera de proteger la salud de sus hijos, señaló el coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación.

Arturo Gómez Almaguer, dijo que mientras no se giren instrucciones de autoridades sanitarias y educativas el uso de cubre bocas es opcional, son los padres de familia los que toman esa decisión de acuerdo al momento que se vive por el sarampión en diversos Estados de la república.

"Se conoce que en escuelas ya se pidió a los padres que sus hijos usen cubre bocas, y es responsabilidad de los padres atender esa instrucción, porque no se debe bajar la guardia, al contrario es necesario seguir aplicando todas las medidas de seguridad tanto en escuelas como en casa" apuntó.

El dirigente magisterial destacó que tampoco hay instrucciones de seguir el ciclo escolar desde casa, los estudiantes de nivel básico deben acudir a clase de manera normal, si sus padres lo hacen pueden usar el cubre bocas, además de seguir todas las instrucciones sanitarias.

En el mismo tema de salud, la información es principalmente para muchachos, padres de familia deben poner atención en los hijos que acostumbran bebidas energizantes, el abuso puede ocasionar diversos problemas de salud y alterar el estado de ánimo, por ello la recomendación es si se puede evitar que no lo tomen.

El doctor Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la Cuarta Jurisdicción del Sector Salud, dijo que clínicamente se encuentra comprobado que si hay diversas reacciones cuando se abusa del consumo de esas bebidas que la gente utiliza para aguantar más tanto en el trabajo como en escuela incluso hasta en el deporte.

"Se han presentado reportes médicos por reacciones en personas al hacer el estudio el médico encuentra que fue por el abuso de esas bebidas, por ello la importancia de no caer en el error y evitar lo más que se puede el consumo, sobre todo en personas que acostumbran bebidas alcohólicas" enfatizó.

De acuerdo a estudios médicos, el consumo de bebidas energizantes provoca principalmente una hiperestimulación del sistema nervioso y cardiovascular debido a las altas dosis de cafeína, azúcar y taurina, por ello al abusar se presentan diversas reacciones en las personas.

Nos leemos mañana..