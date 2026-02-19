Pasta de Conchos el viejo y acabado discurso

Como ocurre cada año todos quieren sacar ventaja del accidente en Pasta de Conchos, cuando en realidad todos tienen responsabilidad, por intereses económicos, o por omisión pero la historia no deja mentir, los trabajadores se encontraban laborando en condiciones de peligro.

En aquel entonces se denunció que tenían días denunciando la presencia de gas pero la respuesta fue la misma sigan trabajando, además la mayoría de los carboneros pertenecían a General de Hulla, empresa subsidiaria del Grupo México que en aquel entonces pagaba 80 pesos diarios.

Lo anterior lo consignaron medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros, entonces como que los tiempos actuales no son para buscar culpables, todos tuvieron culpa de eso no hay la menor duda, pero lo que se busca es llamar la atención y tratar de lavarse la cara, como dicen los chavos.

En fin otro año más de simulaciones y de desviar la atención, lo cierto que los familiares de esos mineros, consiguieron buena compensación en efectivo más la pensión, es un hecho que se dio a conocer, entonces a esperar otro año más hasta que ocurra lo mismo que en Barroteran, que el tiempo pase.

Sobre el tema de la subasta de AHMSA hay quienes dicen que hay gato encerrado en el proceso, que de manera sospechosa solo el grupo Industries 1870 y Fintaje son los únicos que pasaron la prueba, los otros dos se quedaron a mitad de camino, y que no hay de otra opción.

Parece ser que pasará lo mismo que cuando la empresa se privatizó había tiradores y de la noche a la mañana apareció el GAN que fue el ganador, es decir todo apunta se volverá a repetir la misma historia, al menos es lo que dicen conocedores del caso que siguen de cerca el proceso.

Lo cierto de todo es como dicen lo que importa es que se venda para que empiece la liquidación y el cumplimiento al acuerdo de reactivar por completo las fuentes de trabajo, que es lo que más se requiere en la región tanto en el centro como en la carbonífera en donde hace falta trabajo.

Ya falta poco para conocer el desenlace de esta crónica que tiene inquietos a los trabajadores pero también a empresarios interesados en seguir como proveedores total es difícil que puedan recuperar el dinero atrapado pero cuando menos empezar a trabajar y recuperar empleos.

En el mismo tema, empresarios locales no van a buscar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, será el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien se encargue de presentar todos los asuntos pendientes en la región, sobre todo el tema de AHMSA que aunque ya se avanza es necesario acelerar.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que se conoce que el gobernador aprovechará que es el anfitrión de la visita presidencial para que sea el conducto de informar a la presidenta lo que se requiere en Monclova.

"Creo que es lo ideal, ir a buscar una reunión como que está un poco difícil que se consiga, porque ya trae su agenda, viene a Monclova a inaugurar las casas del bienestar, entonces lo correcto es que sea el gobernador quien hable a nombre de la sociedad en general y se aproveche la gira" indicó.

Recordó que aunque hay la propuesta de declarar a Monclova zona de desastre económico lo mejor es que se dedique el tiempo en el tema de Altos Hornos de México y aunque va bien el proceso de cualquier forma se requiere que el Gobierno Federal, haga presencia y se consiga la reactivación de la empresa.

