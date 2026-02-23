Coahuila, estado seguro: Manolo Jiménez

Fue Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas quien desde la Región Carbonífera reiteró el compromiso de mantener un Coahuila seguro y en orden. Señaló que, ante la situación que actualmente se vive en el país, en la entidad se activaron operativos especiales de blindaje en todas las regiones, en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de las familias coahuilenses.

"Nosotros asumimos con gran compromiso la responsabilidad de cuidar a las y los coahuilenses, porque cuando tomé protesta no solamente juré cuidar a mi familia, sino juré cuidar a todas las familias de Coahuila", expresó.

Jiménez Salinas destacó que la calidad de vida de una comunidad depende de diversos factores como la infraestructura, los programas sociales, el desarrollo económico y el empleo, pero subrayó que la seguridad es un pilar fundamental.

"Aquí hay trabajo, estrategia, planeación, inversión y voluntad de entrarle de frente al combate a la delincuencia. Hay coordinación entre todas las instituciones de seguridad, y gracias a ello vivimos en un Coahuila blindado", afirmó.

Asimismo, reconoció a los elementos de todas las corporaciones que trabajan diariamente por la seguridad del estado.

El gobernador informó que su administración continuará fortaleciendo la infraestructura en materia de seguridad con la construcción de más cuarteles para el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

"Reiteramos nuestro compromiso con la Presidenta de la República, con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con las Fuerzas Armadas y, sobre todo, con las familias coahuilenses, para seguir trabajando por la seguridad de nuestro estado", puntualizó.

CAMBIO DE MANDO

Deja la dirección de Seguridad Publica de Ciudad Frontera el Ex GATE de Primera generación Fernando González Dodero.

Llega en su lugar Gabriel Vázquez Ramirez a quienes conocen como comandante Bombero quien hasta hasta hoy se desempeñaba como escolta del Comandante Regional de la Policia Estatal, Jose Ramos.

La toma de protesta del nuevo director dependerá del Cabildo Fronterense, el cual supuestamente sera convocado para sesionar el día de mañana.

Y aunque el aun director Fernando González Dodero ha sido un policía leal a la institución desde su ingreso a las filas de los GATES en su orimers generación aun no ha sido informado de su destino.

Se ha mencionado que ocupará el lugar del llamado comandante Sheriff quien actualmente ocupa la dirección del mando único en Sacramento aun no hay nada para el definido.

Gonzalez Dodero fue en el Sexenio de Rubén Moreira jefe de escoltas de Homero Ramos Gloria quien fuera Procurador de Justicia en Coahuila.

Mas tarde fue director comandante del Grupo Especial anti secuestros de Coahuila para después ser. Comandante del GROMS grupo especial de reacción y tácticas especiales en Saltillo.

Posteriormente fue comandante regional de la Agencia De Investigación Criminal en la región Centro del Estado.

LA MUERTE DEL MENCHO, LA DUDA

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia por parte de miembros de la organización, quienes realizaron bloqueos, incendiaron negocios, vandalizaron bancos y atentaron en contra de elementos de seguridad en el estado de Jalisco.

En redes sociales como Facebook y X (antes twitter) se pueden leer publicaciones de gente aterrorizada por los delitos presuntamente causados como represalia por la muerte del también conocido como "El Señor de los Gallos" y como posible estrategia para no permitir el avance de las autoridades.

El operativo que derivó en la muerte de "El Mencho" fue realizado este 22 de febrero por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR)y la Guardia Nacional (GN).

Usuarios en redes sociales compartieron su experiencia ante los hechos de violencia registrados tras la muerte de Oseguera Cervantes. Entre las publicaciones, una persona relató: "Ya me quiero ir. Salimos sin saber el despapaye que hay aquí, carros quemados, sirenas por todos lados, policías y huele a quemado, y yo deteniéndome a tomar fotos sin saber la magnitud".

Asimismo, el testimonio reflejo el clima de incertidumbre. "Gracias a Dios estamos encerrados en el hotel, todo esto porque abatieron al narcotraficante ´el Mencho´. Dios nos cuide".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció luego de que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder identificado del grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el mensaje compartido en sus canales oficiales, el operativo realizado por fuerzas federales derivó en bloqueos y otras reacciones en diferentes puntos del país.

Claudia Sheinbaum destacó la absoluta coordinación entre el gobierno federal y las administraciones estatales, subrayando la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente", señaló la mandataria, y agregó que en la mayor parte del territorio nacional las actividades continuaban con normalidad. (Juan Castillo, INFOBAE)