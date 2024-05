Se Reduce La Esperanza De Reactivar Ahmsa

Luego de conocer la noticia de que el Juez Federal, declaró en quiebra Minerales Monclova (MINOSA) la esperanza de reactivar AHMSA se esfuman tomando en cuenta que la siderúrgica requiere del carbón para sus operaciones por ser una empresa integrada y la situación se complica.

Fue ayer cuando el juez federal decretó que la empresa no logró superar todo lo que establece el Concurso Mercantil por lo tanto se declaró en quiebra, noticia que atrajo la atención de la sociedad en general por lo que eso representa, incluso hay quienes dicen que sigue AHMSA, que eso será entre junio y julio.

Como siempre hay que actuar con tranquilidad para no alarmar a la población, no tiene caso asegurar algo cuando también se dice que la empresa puede ampararse pero la verdad no tiene caso, conforme el tiempo fue transcurriendo se alargaba la agonía de Micare, porque no se llegaba a buen acuerdo.

Lamentable que eso ocurra en momentos que cientos de trabajadores se encuentran fuera de la cuidad trabajando para enviar dinero a sus familias, otros más desesperados porque tienen 55 años o más y aún no pueden tramitar su pensión ante el IMSS y lo peor nadie les da trabajo.

Del lado sindical sin garantías de que el dinero que se reciba por la venta de chatarra será destinada para cubrir parte de los salarios y la energía eléctrica ya nadie lo cree, los trabajadores ya no confían en promesas de la empresa por esa razón insisten en no permitir la salida de material.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero dijo que mientras no tengan garantías se mantendrá la misma postura, lo anterior a pesar de que la empresa mantiene su postura de sacar chatarra para su venta, pero la respuesta es la misma quien garantiza.

Señala que en platicas con la Procuradora Fiscal y representantes de la Secretaría de Trabajo le han reiterado que existe interés del gobierno federal por reactivar la empresa entonces se requiere que regresen a dar garantías porque la confianza de la base trabajadora se perdió.

"La confianza es un recurso no renovable, se necesitan garantías dicen que con ese dinero será para pagar la energía eléctrica que sería el camino para la reactivación de AHMSA y otra parte para cubrir salarios, pero no hay quien garantice que en realidad se va a cumplir" reiteró.

Por otro lado, antes de concluir el primer semestre del año, el desempleo en la región va a crecer tomando en cuenta que egresan cientos de técnicos y profesionistas que van a encontrar un incierto futuro laboral, la industria en general no tiene condiciones para dar oportunidad de trabajo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera, señala que es tiempo oportuno de entender la problemática que van a encontrar los técnicos y profesionistas, lo anterior tomando en cuenta que son mínimas las posibilidades de que puedan encontrar trabajo.

Señala que hay confianza que pronto se haga el anuncio de la instalación de una nueva empresa en la región que podría amortiguar el desempleo pero la realidad que la demanda supera la oferta de trabajo y no se descarta que los nuevos técnicos y profesionistas migren de la región.

"Se requiere adecuar el plan de estudio y el programa de vinculación que ya quedó atrás, en cierta forma ya no sirve, siempre es bueno hacer los cambios que se necesitan como en este caso, el desempleo crecerá antes de que concluya el primer semestre del año, de eso no hay duda" apuntó.

Nos leemos mañana..