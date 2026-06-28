Se requiere seriedad en la quiebra de AHMSA

La falta de información y el silencio del síndico de la quiebra de AHMSA es lo que ocasiona malestar entre los ex trabajadores de la empresa ya que son cientos de comentarios y a final del día todo sigue igual, sacando bienes y sin aclarar la realidad mientras todo sigue en calma

La advertencia de trabajadores en el sentido de que planean bloquear la carretera 57 en realidad que no alarmó a las autoridades a final volverá a presentarse la misma acción violento desalojo sin que se resuelva absolutamente nada, porque es un proceso legal el que se sigue.

Claro que si el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, informa pero algo que sea real, la cosa puede tranquilizarse para ello es necesario que diga la verdad porque todos esperan que en la segunda subasta la empresa se venda algo que en realidad, y hay que ser honestos está alejado de la realidad.

Lo anterior porque se insiste que es mucho dinero el que se requiere, y aunque se diga que hay interesados la verdad es otra, no se conoce de oferta empresarial y claro que mucho tiene que ver los adeudos a dependencias federales, es una millonaria cantidad que se necesita para reactivar la empresa.

A todo eso se agrega la postura de operadores napistas que le siguen echando leña al fuego cuando dicen que para reactivar las minas primero tiene que dar el visto bueno el dirigente Napoleón Gómez Urrutia, con esa postura lo único que hacen es alejar a inversionistas que no quieren saber nada de sindicato.

La verdad como que se alcanza a observar intereses económicos, alguien dijo que se disputan las ruinas de la empresa, eso impide que se concretice avance alguno, incluso se dice que terminará el año y no habrá nada, que no hay condiciones para reactivar la siderúrgica.

Y eso se tiene que aclarar a los trabajadores porque de manera errónea piensan que la segunda subasta será para recibir su liquidación, es cuestión de esperar a que llegue ese día y entender que todo seguirá igual, al menos que el Gobierno Federal tenga un as bajo la manga.

Porque es real que se requiere la intervención oficial, pero en repetidas ocasiones se ha visto que no se involucran, que las cosas se manejan de acuerdo a la ley y en esas condiciones es imposible pensar que habrá acuerdo para que la justicia llegue a trabajadores afectados.

Por esa razón todos los actores coinciden mientras no exista voluntad política es imposible que esto se solucione, los acreedores como Afirme y Cartillg en realidad que son los principales que se oponen, ellos saben que al rematarse la empresa no van a recibir un solo cinco.

Entonces la jugada es dejar pasar las tres subastas y ha final cuando menos recuperar sus bienes una parte del millonario adeudo que arrastran por el cierre de la empresa, al menos es lo que dicen quienes conocen de este proceso tampoco se puede tapar el sol con el dedo y mentir.

También es cierto cuando se habla con claridad de inmediato empiezan las protestas de ex trabajadores y se entiende esa postura con el paso de los años se acostumbraron a escuchar y leer una serie de de versiones muy simples que es pan comido la venta de la empresa pero la realidad es otra.

Y así se tiene que ver la cosa como lo que es, la realidad que se registra en este proceso muchos intereses todos económicos que aunque ocultos siguen pegando al proceso de quiebra a final del día los afectados son los ex trabajadores que por más movimientos que hagan no van a lograr nada, al tiempo.

Nos leemos mañana..