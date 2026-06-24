Ex obreros reactivarán medidas de presión

Molestos por la falta de información, ex trabajadores preparan nuevas acciones de protesta, incluyendo bloqueos carreteros y manifestaciones en la Ciudad de México, si para el próximo 15 de julio no se publica la convocatoria para el proceso de venta de los bienes de Altos Hornos de México.

Julián Torres Ávalos, dirigente de la Asociación dijo que se fue uno de los acuerdos tomados por los trabajadores quienes también acordaron entregar oficio de inconformidad ante la juez que lleva el concurso mercantil, por la venta del 50 por ciento de las acciones de la Línea Coahuila-Durango, por alrededor de 48 millones de pesos.

Lo anterior a pesar de que los trabajadores no son especialistas en valuación de activos, pero estiman que el monto es considerablemente ridículo al valor real de la empresa, lo que en cierto momento podría afectar el patrimonio que en su momento debe destinarse al pago de los adeudos laborales.

Por ello como medida de presión fijaron como ultimátum el 15 de julio si para entonces no existen avances claros y reales en la publicación de la convocatoria por parte del síndico, los trabajadores volverán a bloquear carreteras como medida de presión aunque eso afecte a terceras personas.

En otro tema, ante el intenso calor y al no reducirse el calendario escolar, directores de diversas escuelas, tomaron la decisión de cancelar actividades físicas al aire libre, así mismo suspender el recreo a efecto de que los niños permanezcan en el interior de las aulas y no salir al aire libre.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que esa medida se tomó para no exponer la salud de los alumnos, al recordar que desde temprano empieza a subir la temperatura y eso puede traer problemas de salud.

Incluso dijo que otra opción que directores, maestros y padres de familia tomaron fue modificar el horario de clase, tanto de entrada como en salida, principalmente en el turno vespertino cuando la temperatura es ardiente y con ello reducir posibilidades de que presenten problemas de salud.

Esas acciones preventivas fueron autorizadas por autoridades escolares, tomando en cuenta que en Coahuila no se modificó ni se recortó el calendario escolar, situación que obligó a directores a suspender los recreos y tampoco hay clases de educación física ni actividad alguna al aire libre.

Y ya que estamos en tema escolar, el precio de la lista de útiles escolares se aumentó hasta un 40 por ciento, por ello es conveniente que padres de familia empiecen a surtir su lista con tiempo para evitar un gasto elevado, al regresar sus hijos al nuevo ciclo escolar, dijo Arturo Valdez Pérez.

El empresario del sector papelería, recordó que son diversas los factores que inciden para el incremento en precios, esto se ha visto desde el inicio de la guerra de Israel, y todos los meses de este primer semestre del año se han movido no solo papelerías todo lo que importa para procesar en el país.

Señaló que también las autoridades educativas deben poner atención porque la instrucción que recibieron los padres de familia es que no surten la lista superior a los 800 pesos pero no se puede surtir por completo con esa cantidad, se requiere cuando menos unos mil 100 pesos.

"Y es una realidad que los padres de familia y maestros deben tomar en cuenta, entender que los artículos escolares en general aumentaron hasta un 40 por ciento, bajo ese concepto planear la compra de la lista escolar, incluso de ser posible surtir en partes para que no cause problemas económicos en el hogar" enfatizó.

Nos leemos mañana..