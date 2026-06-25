Entrampada la venta de AHMSA

Aunque en repetidas ocasiones hemos dicho que el proceso de quiebra no es cosa fácil y que tardaría, la verdad que esa versión levanta muchos comentarios y protesta entre los ex trabajadores que desafortunadamente se dejan llevar por información de que todo es muy sencillo y fácil.

Incluso el mismo síndico reconoció que aún falta mucho sobre todo los acreedores bancarios que son los más interesados en que no se venda, tienen bienes que no pueden recuperar entonces entre ellos mismos podría darse la noticia de que aceptan participar y comprar.

De lo contrario no hay la menor duda que se podrán publicar mil convocatorias pero nadie le va a entrar a la compra, hay una serie de obstáculos por esa razón lo correcto es decir la verdad aunque moleste a los ex trabajadores, ya no se puede seguir mintiendo y diciendo cosas que a final del día no ocurren.

Porque eso solo ha provocado falsas expectativas entre los interesados la verdad creen que con solo publicar la convocatoria la empresa se vende y a recibir la liquidación, eso es pensar de otra manera a la realidad, el tiempo va a dar la razón a quien la tenga, de eso no hay la menor duda.

En otro tema el líder nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas, entregó al director general del ISSSTE Martí Batres Guadarrama, la propuesta de que se invierta en la construcción de una clínica en Monclova, tomando en cuenta que la actual en realidad ya no puede dar el servicio como corresponde.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del SNTE dijo que eso ocurrió en el marco de la puesta en servicio de la unidad médica en San Buenaventura y se aprovechó ese espacio para pedir al director general que se empiece a trabajar en ese aspecto de inversión.

Dijo que la propuesta fue en base a las necesidades que tiene la institución local en donde ya no hay suficiente capacidad como para atender las necesidades de atención incluso los traslados a otras partes del país, aumentan todos los días porque no se cuenta con médicos especialistas.

"También en ocasiones se trasladan para exámenes de alta especialidad pero eso representa riesgos por traslado, pérdida de tiempo entre otras cosas negativas, por ello se requiere una nueva clínica en Monclova, similar a la de Saltillo y Torreón de alta tecnología y todos los servicios" indicó.

Por otro lado, el primer semestre del año fue poco movido en cuanto a contratación de personal, la industria en general no abrió la bolsa de trabajo, y la poca inversión nueva de inmediato contrató lo que requieren para sus operaciones, hay confianza que en el segundo semestre la cosa cambie.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que ese fenómeno fue alentado por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, que sigue sin decidirse a firmar el Tratado Comercial y amenaza con aplicar aranceles a lo hecho en México.

"Los empresarios exportadores se muestran nerviosos al no definirse la política arancelaria, eso impide que puedan programar expansiones en sus empresas o bien aplicar nuevas inversiones que siguen detenidas a final eso se refleja en falta de oferta de trabajo en general" enfatizó.

Incluso recordó que este primer semestre hubo reajustes en diversas industrias del país, sobre todo en el sector automotriz que no puede avanzar con planes de producción por la política arancelaria, eso ha sido un proceso durante todo el primer semestre de este año, apuntó el dirigente sindical.

Nos leemos mañana..